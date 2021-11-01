Олимпиада через три месяца: почему Китай не хочет открывать границу

Власти Китая, где впервые была обнаружена коронавирусная инфекция, уже вакцинировали около 75% населения и, казалось бы, полностью избавились от чумы XXI века. Однако все ограничительные меры в стране практически не ослабляются, а где-то — даже ужесточаются.

В Поднебесной продолжают придерживаться строгих мер, которые включают в себя длительный карантин для всех пребывающих из-за рубежа, местные ограничения при малейшей вспышке и закрытые границы. Например, на прошлой неделе город Ланьчжоу на северо-западе страны с населением более четырех миллионов человек был закрыт после выявления всего шести случаев заболевания COVID-19.

Большинство аналитиков придерживаются мнения, что в Китае сохранятся ограничения еще примерно 12 месяцев, несмотря на заявления чиновников о частичном смягчении карантина при достижении 85-процетного уровня вакцинации. Авиаперелеты как внутри страны, так и за ее пределами сильно сокращены: иностранным туристам путь в КНР закрыт. Граждане Китая и очень ограниченный ряд иностранцев въезжать в страну могут, но для этого нужно отсидеть на жестком карантине не менее двух недель.

Несмотря на то, что через три месяца в Пекине пройдет глобальное мировое событие — зимние Олимпийские игры, власти стали еще более сосредоточенными на контроле границ — никто не хочет переноса Игр и повторения сценария летней Олимпиады в Токио.

В странах-соседях Китая по Азиатско-Тихоокеанскому региону все обстоит совершенно иначе. Так, с этой недели Южная Корея, несмотря на тысячи новых подтвержденных случаев, немного ослабит ограничения. Большинству предприятий разрешат открыться полностью после окончания комендантского часа.

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В Токио комендантский час для баров и ресторанов был отменен еще в прошлом месяце, несмотря на сотни случаев COVID-19 ежедневно по всей Японии. Эта страна, как и Южная Корея, по-прежнему поддерживается строгого пограничного контроля, включая карантин для большинства гостей из-за рубежа.

Таиланд же, напротив, с этой недели открылся для вакцинированных граждан 63 стран. Посетить страну могут люди и без прививки, но для этого придется получить несколько отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус. Решение зависит от высокого уровня вакцинации среди въезжающих туристов. В самом же Таиланде по состоянию на 28 октября около 42% населения получили обе дозы вакцины.

В целом уровень вакцинации в Азиатско-Тихоокеанском регионе достаточно высокий. Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур и Австралия в настоящий момент являются одними из самых вакцинированных государств в мире на душу населения.

Пресс-служба Балтийского флота /

Ранее Роспотребнадзор рассказал об увольнениях за отказ от вакцинации. Жителей Вологодской области, которые попадают под обязательную вакцинацию от коронавируса, но необоснованного отказываются от нее, могут уволить или перевести на удаленку. Однако перевод на удаленку возможен в том случае, если позволяет производственный процесс. Об этом заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова на заседании оперштаба.