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«Я очень ей сочувствую»: Проклова поддержала Яковлеву, пережившую домогательства на «Мосфильме»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 12:48
Общество
«Я очень ей сочувствую»: Проклова поддержала Яковлеву, пережившую домогательства на «Мосфильме»
Телеканал НТВ  /  Prt Scr / Секрет на миллион

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова в беседе с корреспондентом ФАН призналась, что сочувствует артистке Алене Яковлевой, которая ранее рассказала, что пережила домогательства на съемочной площадке «Мосфильма».

«Безусловно, говорить о неприятностях сложно, гораздо лучше актерам делиться о новых премьерах и успехах, но никто не отменяет негативных сторон нашей жизни. Я, к примеру, очень рада, что об этом стало можно говорить. И тому, что люди перестали стыдиться того, что с ними произошло», — поделилась актриса.

Проклова поддержала Алену Яковлеву, которая рассказала о домогательствах в юном возрасте
Pr Scr instagram.com /

Елена Проклова подчеркнула, что не жертвы домогательства должны стыдиться, а те, кто это совершает.

«Я думаю, что в современном мире это не уменьшилось, а, наоборот, увеличилось. Раньше об этом все молчали, потому что это было стыдно и ты считал, что это ты виноват, что именно ты не такой, как все. Я очень ей (Алене Яковлевой. — Прим. ФАН) сочувствую, сопереживаю и радуюсь, что эта тема становится предметом для обсуждения в обществе», — рассказала собеседница ФАН.

Если эта тема стала действительно предметом обсуждения, то, возможно, что-то изменится, и подобное отношение к женщинам будет наказуемо с точки зрения закона, добавила Проклова.

Актриса Елена Проклова не понаслышке знает каково это стать жертвой домогательств в юном возрасте. В апреле этого года в одном из интервью артистка рассказала, что подростковом возрасте несколько раз подвергалась сексуальным домогательствам со стороны своих старших коллег, не назвав их имен.

Алена Яковлева также призналась, что это был не единственный случай домогательств, которые она пережила. Впоследствии к ней приставал влиятельный человек из киноиндустрии, пообещавший испортить карьеру артистки, если она не вступит с ним в интимные отношения. Яковлева ответила ему отказом, за что ее «вычеркнули» из профессиональной сферы на 15 лет.

Ранее актриса Маруся Климова вспомнила о домогательствах, с которыми столкнулась в своей жизни. Она убеждена, что каждая женщина сталкивается с подобным, но вопрос в том, как реагировать на вопиющий случай.

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