Политолог Сатановский высмеял климатическое выступление генсека ООН Гутерреша в Риме

Москва, 1 ноября. Климатическое выступление генсека ООН Атониу Гутерреша в Риме в рамках саммита G20 подчеркивает глубочайший кризис системы международных отношений. С подробным анализом выступления политика выступил авторитетный журналист Евгений Сатановский.

Политолог высмеял выступления генсека ООН, жалующегося на то, что мировые лидеры не уделяют достаточного внимания проблеме изменения климата. Более того, у разных стран разные взгляды и подходы к экологической повестке, что тоже удручает Гутерреша. Выступление председателя Организации Объединенных Наций показывает, как глубоко стагнирует система международных отношений и насколько дискредитирован наднациональный орган, уверен Евгений Сатановский.

«То ли он окончательно на климатической теме сбрендил, что в общем, неудивительно, учитывая тот напор, с которым вся мафия, в том числе ООНовская, которая продвижением тезиса о том, что грядет катастрофа, которую роду людскому пережить не суждено, и если рост температуры на им остановить не удастся, то... Далее прогнозы разнятся в деталях, но в целом — ужасней ужасного. То ли ему и так несладко было, а тут ещё G20 надежд не оправдал. Прорвало мужика. Ну, должность у него такая», — смеется эксперт.

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Климат — лишь одна из проблем, с которой у ООН и Гутерреша лично ничего «не вытанцовывается», отметил Сатановский. Главная международная организация мечется между центрами силы и лишена собственного мнения и позиции по многим ключевым вопросам, отметил блогер. По мнению авторитетного политолога, с каждым новым генсеком пугающий финал существования ООН будет становиться все ближе и ближе.

«Все, чем занимается ООН, ни у него не вытанцовывается и вытанцовываться не будет у его преемников. И у всех его предшественников так было. Нормальное кино. Именно это - правильные пчелы, которые делают правильный мед. Нет палестинского государства и, судя по всему, его и не будет. Можно притвориться, что оно есть, но на самом деле его нет, хоть тресни. Не могут его палестинцы построить и не строят давно. Только дураков через ООН и вне ее доят в тридцать три вымени. Не работает ни ООНовское миротворчество, ни борьба с распространением ядерного оружия, ни все остальное, чем ООН безуспешно пытается заниматься... Линяет народ с темы, явно линяет», — констатировал Евгений Сатановский.

Ранее авторитетный политолог Евгений Сатановский высказал мнение об угрозах в адрес России ядерным оружием. По мнению эксперта, потенциальный ответ Москвы на подобные нападки геополитических оппонентов может удивить. Также, как пишет НСН, директор Института Ближнего востока назвал «вежливой войной» сложившиеся сложные дипломатические отношения между Россией и США.