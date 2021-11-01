Песков: Путин обсудит развитие ВКС и ВМФ РФ в рамках первого оборонного совещания в Сочи

Сочи, 1 ноября. Президент России Владимир Путин 1 ноября начнет в Сочи серию традиционных совещаний по оборонным вопросам. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, в серии военных совещаний примут участие представители Минобороны РФ, некоторых федеральных ведомств и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Сегодня будет совещание с упором на тему ВКС России и ВМФ. Будут доклады участников, в основном это руководители и главы компаний, корпораций, которые задействованы в военно-промышленном комплексе. Разумеется, в открытой части вы услышите и увидите выступление президента», — пояснил Песков.

Стоит отметить, что Путин дважды в год проводит оборонные совещания в Сочи. В нынешнем году первая серия совещаний состоялась в мае, в течение трех дней в участники мероприятия обсуждали пути развития ВС РФ в долгосрочной перспективе.