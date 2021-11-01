Борца с изменением климата Билла Гейтса назвали лицемером после сожжения тонны горючего

Москва, 1 ноября. Основатель Microsoft Билл Гейтс, известный борьбой с глобальным потеплением, сжег тонны горючего на вечеринке по случаю своего дня рождения, сообщает британская газета Daily Mail.

Миллиардер устроил частную вечеринку на яхте в Средиземном море. Праздник посетили 50 гостей. При этом огромный корабль выбрасывает в атмосферу 19 тонн углекислого газа ежедневно, говорится в статье Daily Mail.

Поздравить Гейтса прилетел другой борец с изменениями климата — основатель компании Amazon Джефф Безос. Он прибыл на вертолете и сжег более 50 литров горючего, выбросов в атмосферу порядка 100 кг углекислого газа. Экологи назвали Гейтса и Безоса лицемерами.

Климатические изменения накануне обсудили лидеры стран «Большой двадцатки». Президент РФ Владимир Путин призвал наращивать поглощение парниковых газов, чтобы решить проблему глобального потепления.