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Политолог Мухин объяснил причину недовольства Байдена Россией и Китаем на саммите G20
Политика
Политолог Мухин объяснил причину недовольства Байдена Россией и Китаем на саммите G20
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден выразил разочарование относительно позиции России и Китая, касающейся климатической повестки. Об этом он сказал, подводя итоги саммита G20.

«Разочарование связано с тем фактом, что Россия и Китай не появились с точки зрения каких-либо обязательств, направленных на борьбу с изменением климата», — заявил Байден.

Как рассказал ФАН директор Центра политической информации Алексей Мухин, это просто «деланное недовольство». Истинная же причина раздражения американского президента кроется в другом: Владимир Путин и Си Цзиньпин решили отказаться от поездки в Рим и выступили на саммите в онлайн-формате.

«Позиция России и Китая по климатической повестке не могла его разочаровать. Это всего лишь рефлексия на то, что лидеры этих стран персонально не приехали на саммит, который Байден считает важным лично для себя. Ведь США позиционируют себя в качестве флагманского государства, «топящего» за изменение климатической политики», — пояснил эксперт.

Политолог Мухин объяснил истинную причину недовольства Байдена Россией и Китаем на саммите G20
Global Look Press / Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Несмотря на то, что лидеры России и Китая все же выступили на саммите, по мнению политолога, Байден счел, что такое поведение Владимира Путина и Си Цзиньпина — личное неуважение.

«Его раздражение выразилось в деланном недовольстве. Больше ничего за этим не стоит. Это позиция обиженного старика. Последствия, конечно, могут быть: можно ожидать ужесточения риторики, может, даже какая-то санкционная политика. От США сейчас можно ожидать все что угодно», — предупредил Мухин.

К слову, пользователи Twitter раскритиковали главу Белого дома, чей кортеж на саммите G20 состоял из 85 машин. По мнению пользователей соцсетей, американский президент проявил лицемерие, задействовав столь большое количество автомобилей для прибытия на саммит, посвященный глобальному изменению климата.

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