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Песков: Россия и США считают контакты на высшем уровне необходимыми
Политика
Песков: Россия и США считают контакты на высшем уровне необходимыми
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 1 ноября. Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, добавил представитель Кремля. Также Песков заметил, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме оказалась важной.

Ранее Песков говорил, что РФ и США должны развивать контакты, а прорывные договоренности в короткие сроки невозможны. По его словам, у двух стран «слишком большие архивы» двусторонних отношений.

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