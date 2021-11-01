Песков: Россия и США считают контакты на высшем уровне необходимыми

Москва, 1 ноября. Россия и США сходятся во мнении, что контакты на высшем уровне необходимы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российская сторона рассчитывает на продолжение диалога с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности, добавил представитель Кремля. Также Песков заметил, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена на полях саммита «Большой двадцатки» (G20) в Риме оказалась важной.

Ранее Песков говорил, что РФ и США должны развивать контакты, а прорывные договоренности в короткие сроки невозможны. По его словам, у двух стран «слишком большие архивы» двусторонних отношений.