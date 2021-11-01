Владимир Путин записал видеообращение к участникам климатического саммита в Глазго

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер записал видеообращение. Участие лидеров стран не предусмотрено в формате видеоконференции.

«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — сказал Песков журналистам.

Глава Китая Си Цзиньпин также не будет присутствовать на климатическом саммите. Он направит письменное обращение, добавил пресс-секретарь президента.

Форум стартовал 1 ноября. Его участниками стали страны «Большой двадцатки».