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Владимир Путин записал видеообращение к участникам климатического саммита в Глазго

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 12:15
Политика
Владимир Путин записал видеообращение к участникам климатического саммита в Глазго
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что российский лидер записал видеообращение. Участие лидеров стран не предусмотрено в формате видеоконференции.

«Тем не менее в рамках саммита по вопросам изменения климата в Глазго будет конференция по управлению лесным хозяйством и землепользованием, и президент уже записал видеообращение к участникам этой конференции», — сказал Песков журналистам.

Глава Китая Си Цзиньпин также не будет присутствовать на климатическом саммите. Он направит письменное обращение, добавил пресс-секретарь президента.

Форум стартовал 1 ноября. Его участниками стали страны «Большой двадцатки».

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