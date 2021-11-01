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Бывший муж Пугачевой Стефанович делал предложение Ангелине Вовк
Шоу-бизнес
Бывший муж Пугачевой Стефанович делал предложение Ангелине Вовк
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 1 ноября. Телеведущая и диктор Ангелина Вовк рассказала, какое внимание оказывали ей мужчины певицы Аллы Пугачевой. По словам телезвезды, Примадонна реагировала на это ревностью.

В свое время на Вовк положил глаз ныне покойный бывший муж Пугачевой — режиссер Александр Стефанович. Он снимался с телеведущей в одном фильме, и она очень ему понравилась, вспомнила диктор в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Кинематографист даже предлагал звезде экрана стать его женой.

«Но я не была готова к замужеству, у меня имелся любимый человек. Тогда я пошутила, мол, делай мне предложение тогда, когда будешь режиссером. И он позвонил, когда стал снимать фильм. Я тогда ему сказала: «Саш, ты опоздал, я уже вышла замуж»», — поделилась экс-ведущая «Песни года».

Бывший муж Пугачевой Стефанович делал предложение Ангелине Вовк
Федеральное агентство новостей /

Однажды симпатию к Вовк проявил третий муж Пугачевой, продюсер Евгений Болдин. Он сделал комплимент звезде телеэкрана, однако, по словам ведущей, это был просто джентльменский жест с его стороны.

«Примадонна отреагировала на это ревностью и окинула его и меня недоброжелательным взглядом. А ведь поводов для ревности не было», — подчеркнула диктор.

Бывший муж Пугачевой Стефанович делал предложение Ангелине Вовк
wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

Как полагает Вовк, ревность со стороны певицы стала причиной ее карьерных проблем. Телеведущую, по ее словам, некрасиво устранили с «Песни года», причем в этом была замешана Примадонна.

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