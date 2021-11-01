Политолог Киреев оценил требование Польши и Украины к России о снижении цен на газ

Агрессивная политика Украины и Польши по отношению к России имеет навязанный характер. Она не опирается на экономические и стратегические интересы этих государств. Об этом ФАН рассказал политолог Владимир Киреев.

«Польша и Украина топят на газ»

Польская газовая компания PGNiG обратилась к российской корпорации «Газпром» с просьбой уменьшить цены на голубое топливо, пишет издание RuBaltic. При этом ранее Варшава выиграла суд у «Газпрома», который постановил отечественному газовому холдингу обновить для Варшавы условия по контракту и привязать поставки топлива к спотовым площадкам Европы, отменив действие нефтяной пары.

Правда, тогда стоимость газа не была высокой. Теперь же ситуация на рынке изменилась, и Польша начала, как пишет издание, «клянчить» у Москвы энергоноситель с поставкой «подешевле».

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При этом Варшава желает принимать сырье не по газопроводу «Северный поток — 2», а стремится задействовать для получения топлива Украину. Примечательно, что и Киев выступает за активный транзит газа через свою территорию.

Сложные процессы

Как отметил Владимир Киреев, требование Варшавы обновить условия сделки по приобретению российского газа выглядят как противоречивые метания. Он также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский вообще обвиняет русский газ в том, что он «самый грязный в мире». Однако и он надеется на возобновление газовых контрактов.

«И Польша, и Украина — ненадежные партнеры. Наши отношения, особенно в последние годы, все время рискуют перейти грань от враждебной политики к прямой войне. В случае с Украиной война по факту и так идет, но, как принято сейчас говорить, опосредованным способом. Таким образом, стремление приобретать газ у России — это уже шаг к более конструктивным отношениям, даже через такие метания и невыгодные для нас предложения», — считает Владимир Киреев.

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Все это, по его мнению, говорит, что агрессивная политика по отношению к России имеет навязанный характер. Она не опирается на экономические и стратегические интересы граждан, которые проживают в этих странах.

«Однако даже нахождение такой точки консенсуса, к сожалению, не говорит о том, что мы способны перейти к мирному сосуществованию. Процессы, происходящие в мире, все больше демонстрируют вероятность прямой войны России и Украины при поддержке последней странами НАТО», — выразил мнение Владимир Киреев.

Президент России Владимир Путин ранее заявил о готовности стабилизировать мировой энергетический рынок. Он также призвал власти обеспечить дополнительные объемы предложения по топливу на Санкт-Петербургской бирже.