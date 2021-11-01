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Даню Милохина высмеяли за трудное детство и низкий IQ

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 12:00
Общество
Даню Милохина высмеяли за трудное детство и низкий IQ
Global Look Press  /  Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Global Look Press

Москва, 1 ноября. Популярный блогер Даня Милохин принял участие в шоу Ильи Соболева «Прожарка». Комики шутили про его детство, бессмысленные видео в TikTok и «кривляния» на публике.

Стендаперы Алексей Стахович, Гурам Амарян, Андрей Бебуришвили, Ирина Приходько и другие юмористы язвительно отреагировали на появление Милохина в шоу. Они отпускали в его адрес злые шутки. Комики подкалывали тиктокера за трудное детство в детском доме, а также за слова, сказанные в эфире «Танцев».

«Круто! У меня мурашки! Быстро! Я умер! Я умер опять и сильнее, чем тогда!» — процитировал Милохина один из резидентов «Прожарки».

Блогер не стал парировать выпады в свой адрес, а с улыбкой наблюдал за «уничтожением» своей репутации. Интернет-звезде даже припомнили случай, когда он не смог назвать имя президента, возглавившего Россию после ухода Бориса Ельцина. Шутки про низкий IQ Милохина доводили сидящих в зале зрителей до гомерического хохота.

Сейчас Даня Милохин принимает участие в шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период». Он катается в паре с известной фигуристкой Евгений Медведевой. В одном из последних выпусков их тандем исполнил номер под композицию «Журавль по небу». Судье проекта Татьяне Тарасовой понравилось выступление тиктокера.

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шоу Милохин прожарка
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