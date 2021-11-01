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Украинский вице-премьер Резников написал заявление на увольнение

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 11:58
Политика
Украинский вице-премьер Резников написал заявление на увольнение
facebook.com  /  Олексій Резніков

Киев, 1 ноября. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников принял решение об увольнении по собственному желанию, сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Согласно полученной информации, Резников может занять пост министра обороны Украины вместо Андрея Тарана.

Тарас Мельничук в своем Telegram-канале написал, что вице-премьер-министр уже подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие.

Аналитик Андрей Союстов ранее заявил, что назначение Резникова министром обороны Украины грозит разморозкой ситуации в Донбассе.

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украина Киев резников
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