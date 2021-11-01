Украинский вице-премьер Резников написал заявление на увольнение

Киев, 1 ноября. Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников принял решение об увольнении по собственному желанию, сообщил представитель правительства в Раде Тарас Мельничук.

Согласно полученной информации, Резников может занять пост министра обороны Украины вместо Андрея Тарана.

Тарас Мельничук в своем Telegram-канале написал, что вице-премьер-министр уже подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие.

Аналитик Андрей Союстов ранее заявил, что назначение Резникова министром обороны Украины грозит разморозкой ситуации в Донбассе.