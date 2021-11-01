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Выставку Expo 2020 в Дубае в первый месяц посетили 2,3 млн человек
Весь мир
Выставку Expo 2020 в Дубае в первый месяц посетили 2,3 млн человек
Prt Scr youtube.com  /  Expo 2020 Dubai

С начала октября Всемирная выставка Expo 2020 в Дубае приняла свыше 2,35 млн посетителей. По меньшей мере 17% из этого числа составляют иностранцы. Более всего на мероприятии оказалось гостей из Индии. За ней следуют Германия, Франция, Саудовская Аравия и Великобритания.

Такое количество иностранцев в Дубае считают успехом, поскольку в большинстве государств мира все еще действуют пандемические ограничения, не позволяющие гражданам выезжать за рубеж. Всего на сегодняшний день выставку посетили представители 185 различных стран.

Всемирная выставка в Дубае
Global Look Press / Su Xiaopo/XinHua

Expo 2020 оказалась весьма популярна у молодежи — люди до 18 лет составляют около 25% от числа всех посетителей. При этом отмечается, что многие совершают по несколько визитов подряд. Более половины (53%) приобрели сезонный абонемент, а свыше четверти (27%) — многодневный, дающий право на повторный вход.

В то же время каждый пятый ознакомился с экспозицией Всемирной выставки по однодневному билету.

За первый месяц в мероприятиях Expo 2020 приняли участие почти две тысячи различных государственных деятелей, включая глав государств и премьер-министров. За этот срок там было проведено 5 610 различных событий.

Наиболее популярным в этом году стал павильон Саудовской Аравии, который посетили порядка 500 тыс. человек.

В общей сложности на Всемирной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах представлены павильоны 192 стран. По плану она будет работать с начала октября 2021 года до конца 2022-го.

Expo — это международное мероприятие, имеющее богатую историю. Ее проводят в разных частях света начиная с 1851 года, и право принять ее является престижным для страны-организатора. Сейчас она используется не только для демонстрации технических и технологических достижений разных стран, но и как дополнительное подспорье для туристического сектора.

По предварительным прогнозам, за полгода проведения Expo 2020, сдвинутой на год из-за коронавирусных ограничений, ее гостями могут стать свыше 25 млн человек.

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дубай Expo всемирная выставка
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