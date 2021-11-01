Известный российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко предупредил о последствиях провокаций США и НАТО в Черном море. Так он отреагировал на новость о походе флагманского корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney в Черное море.

«Mount Whitney начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО», — говорится в официальном Twitter флота.

Сообщается, что на борту корабля находятся сотрудники штабов шестого американского флота, Военно-морских ударных сил США, а также американских сил поддержки НАТО.

flickr.com / U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

Геннадий Онищенко напомнил, что провокации в Черном море происходят не в первый раз, поэтому Россия всегда должна быть готова к подобным действиям со стороны США и НАТО.

«Это явно продолжение истории с британским эсминцем Defender, который пытался нарушить наши границы возле Крыма летом нынешнего года, — напомнил Онищенко в беседе с ФАН. — Все это делалось под соусом якобы полученного «разрешения» от Украины. Но это была явная преднамеренная провокация, и нашим военным даже пришлось применить предупредительное бомбометание, чтобы заставить непрошенных гостей убраться восвояси».

По мнению политика, что-то подобное может замышляться и на этот раз.

«Похоже, на этот раз американцы намерены потренировать в Черном море своих военных, так что нам стоит заранее подготовиться, — говорит Геннадий Онищенко. — Напомню, никаких жизненных и государственных интересов у США в Черном море нет. Это больше похоже на бряцание оружием в непосредственной близости от наших границ, чтобы потрафить киевской власти. Не так давно, напомню, Украина купила подержанный британский ледокол, видимо, им Киев и будет «поддерживать» шестой американский флот. А, если говорить серьезно, очень надеюсь, что на этот раз у США благоразумие возобладает. В противном случае, уверен, наша страна даст на любую провокацию адекватный ответ, который, не сомневаюсь, всех отрезвит и охладит чересчур горячие головы».

Ранее военное командование США и НАТО объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью была названа задача обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, два дня назад в Черное море зашел американский эсминец Porter, вооруженный крылатыми ракетами. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, подобная политика не добавляет стабильности в Черноморском регионе, а подрывает ее.