Известный российский политик, депутат Госдумы VII созыва Геннадий Онищенко предупредил о последствиях провокаций США и НАТО в Черном море. Так он отреагировал на новость о походе флагманского корабля Шестого флота ВМС США Mount Whitney в Черное море.

BREAKING: Sixth Fleet flagship #USSMountWhitney (LCC 20), with embarked SIXTHFLT and @STRIKFORNATO staff, began its northbound transit to the #BlackSea to operate with our @NATO allies & partners in the region! #PowerForPeace #StrongerTogether #WeAreNATO pic.twitter.com/TJkuf9VAxe