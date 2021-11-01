KBS: около 100 самолетов ВВС США и Южной Кореи начали совместные плановые маневры

Сеул, 1 ноября. Пилоты боевой авиации США и Южной Кореи 1 ноября приступили к крупным совместным учениям на территории азиатского государства. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на собственные осведомленные источники в минобороны Южной Кореи.

К маневрам привлечено примерно 100 самолетов истребительной авиации ВВС США и Южной Кореи, в том числе американские F-16, а также южнокорейские F-15K и KF-16, сообщили журналисты KBS.

«Маневры проводятся сбалансированным образом в соответствии с планом», — заявили в южнокорейском военном ведомстве.

Вашингтон и Сеул последние годы проводили военно-воздушные учения по сокращенной программе, с целью поддержки усилий по дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове. Ранее сообщалось о проведении бойцами Тихоокеанского флота РФ комплексных антитеррористических учений с отражением авиационных атак условного противника.