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KBS: около 100 самолетов ВВС США и Южной Кореи начали совместные плановые маневры
Армия
KBS: около 100 самолетов ВВС США и Южной Кореи начали совместные плановые маневры
wikipedia.org  /  Public Domain

Сеул, 1 ноября. Пилоты боевой авиации США и Южной Кореи 1 ноября приступили к крупным совместным учениям на территории азиатского государства. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на собственные осведомленные источники в минобороны Южной Кореи.

К маневрам привлечено примерно 100 самолетов истребительной авиации ВВС США и Южной Кореи, в том числе американские F-16, а также южнокорейские F-15K и KF-16, сообщили журналисты KBS.

«Маневры проводятся сбалансированным образом в соответствии с планом», — заявили в южнокорейском военном ведомстве.

Вашингтон и Сеул последние годы проводили военно-воздушные учения по сокращенной программе, с целью поддержки усилий по дипломатическому урегулированию напряженности на Корейском полуострове. Ранее сообщалось о проведении бойцами Тихоокеанского флота РФ комплексных антитеррористических учений с отражением авиационных атак условного противника.

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сша учения южная корея ввс
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