Аэропорт Сиднея впервые почти за 600 дней принял международный пассажирский рейс

Сидней, 1 ноября. Авиакомпания Qantas сообщила, что самолет, прилетевший из Лос-Анджелеса, открыл программу по восстановлению авиасообщения между Австралией и другими странами.

Аэропорт Сиднея 590 дней не принимал международные пассажирские самолеты. Первым стал рейс из Лос-Анджелеса в понедельник, 1 ноября. Все прибывшие пассажиры прошли вакцинацию от коронавируса.

«Рейс QF12 из Лос-Анджелеса приземлился в Сиднее в 06:00 по местному времени (22:00 31 октября по Москве). Прибывшие этим рейсом пассажиры стали первыми более чем за 1,5 года, кому не нужно отправляться в карантин или соблюдать какие-либо другие санитарные ограничения», — сообщили представители авиакомпании.

Первый рейс, который вылетит из Сиднея после длительного перерыва, совершит самолет в США, запланированный на 18:30 по московскому времени. Директор компании Qantas отметил, что возобновление международных перелетов началось раньше благодаря активному участию австралийцев в национальной программе вакцинации.

В Сиднее и Мельбурне прошли массовые митинги против изоляции и вакцинации. В ходе протестов правоохранители производили задержания.