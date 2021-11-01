Владимир Кехман поделился впечатлениями после назначения директором МХАТ имени Горького

Москва, 1 ноября. Новый генеральный директор МХАТ имени Горького, бизнесмен Владимир Кехман рассказал, какое первое впечатление произвел на него театр.

Театральный деятель признался в эфире канала «Россия-24», что пока в МХАТе его удивила одна вещь. Новый гендиректор обратил внимание на сильный дисбаланс в коллективе театра.

«У нас творческих единиц, условно, 90 человек, а весь коллектив — 395 человек», — поделился Кехман.

По словам бизнесмена, ему не совсем понятна такая пропорция между творческими людьми и остальным персоналом. Гендиректор предполагает, что это может быть связано с драматическим театром.

Напомним, Владимира Кехмана назначили генеральным директором МХАТа 27 октября. При этом за ним остается должность художественного руководителя Михайловского театра.

Ранее новый гендиректор принял решение о переносе нашумевшего спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин» с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Отмену постановки 2 ноября объяснили низкими продажами билетов.