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Baijiahao: Москва ответит на враждебные шаги Вашингтона «неприятным сюрпризом» в тылу США
Армия
Baijiahao: Москва ответит на враждебные шаги Вашингтона «неприятным сюрпризом» в тылу США
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 1 ноября. Москва готовит для США «неприятный сюрприз» в ответ на попытки Вашингтона разместить американские военные базы у российских границ. К такому выводу пришли аналитики китайского издания Baijiahao.

Ранее стало известно, что представители Пентагона планируют обсудить с руководством Узбекистана возможность размещения в республике контртеррористических сил США. В свою очередь глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов опроверг данную информацию, напомнив, что вопрос размещения американских военных на территории республики обсуждению не подлежит, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики отмечают, что враждебные шаги Вашингтона вынуждают Россию предпринимать ответные меры. Москва планирует укрепить военное сотрудничество с Перу, что станет «неприятным сюрпризом» для США.

Недавно в столице Перу состоялась международная выставка оборонных технологий SITDEF 2021, на которой Россия представила около 300 единиц вооружения и техники. Гостям военного форума подробно рассказали о возможностях передовых российских истребителей и вертолетов, а также систем противоракетной обороны.

Аналитики уверены, что Россия рассматривает Перу не только как надежного оборонного партнера, но и как стратегического союзника. Не исключено, что новые оружейные сделки будут способствовать укреплению военного союза.

«Перу имеет для США почти такое же стратегическое значение, как Узбекистан для России», — полагают эксперты.

Ранее глава министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что США и НАТО продолжают укреплять военную инфраструктуру у российских границ. По его словам, действия Альянса негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе, передает «Утро.ру».

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