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Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку ИА Regnum на территории республики
Политика
Мининформ Белоруссии подтвердил блокировку ИА Regnum на территории республики
Федеральное агентство новостей

Минск, 1 ноября. Сайт российского информационного агентства Regnum вместе с интернет-ресурсами других изданий был заблокирован на территории Белоруссии, подтвердил Мининформ республики.

Доступ к сайту ИА Regnum в Белоруссии ограничен, отметили в белорусском ведомстве. Соответствующее уведомление было отправлено в организацию-регулятор.

«На минувшей неделе Мининформом в БелГИЭ [Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью] направлены очередные уведомления о включении в список ограниченного доступа ряда идентификаторов интернет-ресурсов, доступ к которым был ограничен ранее, в их числе euroradio.fm, regnum.ru, belsat.eu, spring96.org, svaboda.org», — отмечается в сообщении Мининформа.

Ранее информацию о блокировке Regnum подтвердила генеральный директор агентства Юлия Крижанская. Решение было принято министерством информации Белоруссии на основании местного закона о СМИ, отметила она.

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