Шутка ведущего Норкина про посланного «на» Зеленского рассмешила зрителей «Места встречи»

Москва, 1 ноября. Телеведущий Андрей Норкин высмеял высказывание киевского политолога Василя Вакарова о возможной встрече президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В эфире передачи «Место встречи» на телеканале НТВ эксперты обсудили сложившееся отношения Москвы и Киева, а также оценили возможность проведения переговоров на уровне лидеров стран.

Василь Вакаров предположил, что во время возможной встречи Зеленский может затронуть крымский вопрос, а также поднять тему Донбасса. Однако Владимир Путин может отказаться от такого обсуждения, напомнив украинскому коллеге, что Крым воссоединился с Россией еще в 2014 году.

«Вот если вы Зеленский, а я Путин. Если вы будете говорить: Крым, Донбасс и так далее, то я как Путин говорю: на… на… на… На этом разговор заканчивается, спасибо, до свидания», — смоделировал ситуацию политолог.

Prt Scr youtube.com / НТВ

Телеведущий Андрей Норкин решил шуткой отреагировать на предположение эксперта, чем вызвал смех у приглашенных гостей. Журналист иронично заметил, что украинский политолог ненароком начал «посылать» президента своей страны.

«Вот этот кусочек вырежьте и в соцсети закиньте. Шок-контент: украинский политолог послал своего президента «на»», — пошутил Норкин.

Как стало известно ранее, телеведущий сразил зрителей свежим анекдотом про Путина и ФСБ. Шутка прозвучала в эфире «Места встречи». Что касается возможной встречи Путина и Зеленского, то на Украине предрекли капитуляцию Киева после таких переговоров, передает НСН.