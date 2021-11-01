Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 12:49
12:49
Общество
Песков призвал учитывать потребности развивающихся стран при борьбе с изменением климата
12:47
Шоу-бизнес
Певица Лада Дэнс хочет строить отношения с мужчиной уровнем выше нее
12:46
Общество
Виолончелист Шаповалов рассказал ФАН о планах сыграть на Южном полюсе и в космосе
12:44
Общество
Информационный портал «Провинция.ру» стал новым партнером Медиагруппы «Патриот»
12:44
Общество
Роспотребнадзор заявил, что в России распространяются 10 видов дельта-штаммов COVID-19
12:42
Происшествия
СК заявил о причастности хозяина квартиры к взрыву в жилом доме в Набережных Челнах
12:41
Общество
«Я очень ей сочувствую»: Проклова поддержала Яковлеву, пережившую домогательства на «Мосфильме»
12:40
Общество
Песков надеется на хороший результат в вопросе взаимного признания вакцин от COVID-19
12:39
Общество
Ангелина Вовк откровенно рассказала, почему у нее нет детей
12:38
Спорт
Полузащитник молодежной сборной России Хлусевич стал игроком «Спартака»
Все новости

Шутка ведущего Норкина про посланного «на» Зеленского рассмешила зрителей «Места встречи»
Политика
Шутка ведущего Норкина про посланного «на» Зеленского рассмешила зрителей «Места встречи»
president.gov.ua  /  Офіс Президента України

Москва, 1 ноября. Телеведущий Андрей Норкин высмеял высказывание киевского политолога Василя Вакарова о возможной встрече президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В эфире передачи «Место встречи» на телеканале НТВ эксперты обсудили сложившееся отношения Москвы и Киева, а также оценили возможность проведения переговоров на уровне лидеров стран.

Василь Вакаров предположил, что во время возможной встречи Зеленский может затронуть крымский вопрос, а также поднять тему Донбасса. Однако Владимир Путин может отказаться от такого обсуждения, напомнив украинскому коллеге, что Крым воссоединился с Россией еще в 2014 году.

«Вот если вы Зеленский, а я Путин. Если вы будете говорить: Крым, Донбасс и так далее, то я как Путин говорю: на… на… на… На этом разговор заканчивается, спасибо, до свидания», — смоделировал ситуацию политолог.

Шутка ведущего Норкина про посланного «на» Зеленского рассмешила зрителей «Места встречи»
Prt Scr youtube.com / НТВ

Телеведущий Андрей Норкин решил шуткой отреагировать на предположение эксперта, чем вызвал смех у приглашенных гостей. Журналист иронично заметил, что украинский политолог ненароком начал «посылать» президента своей страны.

«Вот этот кусочек вырежьте и в соцсети закиньте. Шок-контент: украинский политолог послал своего президента «на»», — пошутил Норкин.

Как стало известно ранее, телеведущий сразил зрителей свежим анекдотом про Путина и ФСБ. Шутка прозвучала в эфире «Места встречи». Что касается возможной встречи Путина и Зеленского, то на Украине предрекли капитуляцию Киева после таких переговоров, передает НСН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Шутка ведущего Норкина про посланного «на» Зеленского рассмешила зрителей «Места встречи»
украина путин зеленский норкин
Комментировать