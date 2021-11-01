Ливийские военные выступят с инициативой по сбору нелегального оружия

Триполи, 1 ноября. Военные на западе Ливии намерены выступить с инициативой по сбору нелегального оружия. Об этом объявил начальник Объединенного оперативного центра генерал-майор Хусейн Абдалла Рамадан во время пресс-конференции.

В начале октября ведомство начало работу симпозиума. Участники встреч обсудили вопросы изъятия неконтролируемого государством вооружения. Рассмотрены предложения, поступившие из некоторых стран, по механизму прекращения этого явления.

Хусейн Абдалла Рамадан заявил, что проблема распространения незаконных устройств обременяет не только Ливию, но и весь регион.

«Утечка оружия внутри страны дорого обошлась нам и нашим соседям. Оно просочилось за пределы североафриканского государства и достигло десятков стран», — сказал глава Объединенного оперативного центра.

Генерал добавил, что сбор вооружения в Ливии является делом сложным, но возможным. Четкий план предстоящих мероприятий объявят в течение ноября. По его словам, деятельность подконтрольного ему ведомства не мешает работе Совместного военного комитета «5+5» (СВК).

На днях члены СВК собрались в Каире для обсуждения вывода иностранных боевиков. Встреча состоялась по приглашению египетских властей в присутствии представителей Судана, Нигера и Чада.