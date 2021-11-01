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Актер из «Доктора Хауса» Кэл Пенн признался в нетрадиционной ориентации
Шоу-бизнес
Актер из «Доктора Хауса» Кэл Пенн признался в нетрадиционной ориентации
Global Look Press  /  John Barrett

Лос-Анджелес, 1 ноября. Американский актер Кэл Пенн, известный по роли в сериале «Доктор Хаус», совершил каминг-аут. Он рассказал, что давно состоит в отношениях с мужчиной.

Пенн недавно выпустил мемуары You Can't Be Serious («Ты ведь не серьезно?»), в которых признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Исполнитель роли врача Лоренса Катнера обсудил эту тему в беседе с People.

«Я раскрыл свою сексуальность, по сравнению со многими другими людьми, относительно поздно», — подчеркнул 44-летний артист.

Звезда «Доктора Хауса» уже более 11 лет встречается со своим партнером Джошем. Мужчины познакомились, когда Пенн работал в администрации экс-президента США Барака Обамы. Недавно актер обручился со своим возлюбленным.

Кэл Пенн известен не только по сериалу о гениальном диагносте, но и по фильму «Король вечеринок», а также по комедийной трилогии «Гарольд и Кумар». Артист принимал участие в предвыборной кампании Обамы, а в 2009 году ему предложили стать заместителем главы отдела по связям с общественностью в президентской администрации. Позднее Пенн ушел с этой должности и вернулся к актерской профессии.

Каминг-аут — нередкая практика в Голливуде. Например, недавно сын актрисы Джейми Ли Кертис объявил себя трансгендером и попросил называть его женским именем.

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