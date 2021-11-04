Публицист Анпилогов: Украина во тьме, или Почему Киев остался «у разбитого корыта» в энергетике

Будущая зима обещает быть самой сложной в новейшей истории Украины: страна подходит к отопительному сезону в состоянии полной неготовности к нему. На Украине — дефицит угля для ТЭС, а запасы черного золота на электростанциях страны в 5–7 раз ниже установленных минимальных значений. Пока что ситуацию спасает достаточно теплая погода, однако уже с первыми заморозками и ростом потребления энергии жители Украины могут столкнуться с веерными отключениями электроэнергии.

Как Киев умудрился буквально на ровном месте втянуть страну в энергетический кризис?

Из России написали: «Справляйтесь сами»

Две недавние новости оказались буквально отрезвляющими на фоне успокоительных заверений из Киева о том, что «ситуация в энергетике находится под полным контролем».

Во-первых, в Минэкономразвития России (МЭР РФ) в прошедшую субботу подтвердили информацию о том, что Россия прекращает поставку угля энергетических марок на Украину. Связано это с тем, что такие марки угля активно используются в самой России, поэтому на них сейчас наблюдается повышенный спрос: в нашу страну уже пришла холодная и малосолнечная осень.

«Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны», — сообщили в российском министерстве.

Вдобавок к этому в МЭР РФ подчеркнули, что даже в ноябре российские поставщики смогут обеспечить Украине более половины ее импорта угля всех марок, а Россия останется главным поставщиком угля для нее.

Тем не менее такое заявление профильного российского ведомства вызвало уже форменную панику в Киеве. Все дело в том, что запасы угля на украинских ТЭС составляют около 430 тысяч тонн, что примерно в 5–7 раз ниже, чем минимально необходимые для уверенного прохождения зимнего сезона 2–3 миллиона тонн «нормальных» складских остатков угля на ТЭС.

Более того, такого количества угля украинским ТЭС хватит на 1–2 недели работы даже в нынешнем, «осеннем» режиме. В том же случае, если на Украине начнутся холода и вырастет потребление электроэнергии и тепла, эти крошечные остатки могут сгореть буквально за 5–10 дней. При этом крупнейшие поставщики украинского угля, такие как компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова, уже работают на пределе, практически отгружая весь добытый ими уголь «с колес» для нужд энергетиков.

Федеральное агентство новостей /

Побежали за электроэнергией — не нашли

В прошлые годы спасительной соломинкой для Украины в таких ситуациях выступала срочная покупка электроэнергии из России или Белоруссии, что Киев активно практиковал каждую зиму с 2014 по 2019 год.

Однако еще в 2020 году Украина решила отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии и России, а Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ввела запрет на импорт электроэнергии из этих двух стран.

Зиму 2020–2021 годов Киев смог действительно протянуть «на своих», хотя эксперты предупреждали, что это было лишь результатом стечения целого ряда удачных обстоятельств. Но в 2021 году запрет был продлен, так как на Украине почему-то окончательно уверились в своих силах и даже начали говорить о «скорой интеграции» энергосистемы страны с Евросоюзом, чуть ли не к 2023 году.

Однако уже к октябрю 2021 года стало ясно, что своими силами Украина нынешний сложный зимний сезон просто не вытянет. Национальный оператор электросетей «Укрэнерго» срочно объявил аукционы на импорт электроэнергии — в том числе из Белоруссии и России. Ну а от НКРЭКУ ждали фактической отмены моратория на импорт, который истекал 31 октября.

Компания «Энергоатом» в прошлую среду забронировала почти все мощности межгосударственных линий электропередачи из Белоруссии на весь ноябрь 2021 в размере около 900 МВт. А восемь частных украинских компаний выкупили 2200 МВт доступных мощностей для импорта электроэнергии из РФ в ноябре.

Однако уже в субботу последовало отрезвляющее заявление от главы комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса.

«Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания “Интер РАО” 20 октября объявила аукцион по продаже электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен. Также с 1 ноября не будет импорта электроэнергии из Белоруссии, аукционы на продажу электроэнергии не были проведены», — написал Герус в своем сообщении.

Выяснилось, что Россия и Белоруссия отнюдь не горят желанием продавать электроэнергию Киеву, причем дело тут не только в политике. Попытка Украины «в свинячий голос» купить столь необходимую ей электроэнергию уперлась в те же проблемы: в России и Белоруссии уже начинается осенне-зимний период, в рамках которого дополнительная электроэнергия нужна двум странам на своей территории. Ведь никто не создавал резерва мощностей специально под «хотелки» Киева, который до последнего момента говорил, что не собирается ничего импортировать ни из «государства-агрессора», ни от «нелегитимного режима».

Теперь же Украине приходится «жить на свои», о чем гражданам страны долго рассказывали, преподнося такое состояние как высшую добродетель и серьезное достижение.

Федеральное агентство новостей /

Что произойдет на Украине этой зимой

Скорее всего, предстоящий зимний сезон станет на Украине одним из самых сложных. К проблемам с углем и электроэнергией добавляется ценовой кризис на рынке природного газа.

Декларируя такой же «уход от Москвы», в Киеве не позаботились ни о каком долгосрочном контракте на природный газ, закупая около трети потребления газа страной на мгновенном спотовом рынке Евросоюза. Ну а газ собственной добычи, который мог бы спасти ситуацию на рынке, частные компании не спешат продавать по регулируемым низким ценам, предпочитая дождаться их неизбежного повышения. В результате газ на Украине стоит уже 800–1200 долларов за тысячу кубов, что делает его закупку просто нерентабельной для энергетиков — ТЭС буквально «вылетят в трубу», производя электроэнергию из такого топлива.

На Украине есть генерирующие мощности, в основном — АЭС, но они разбалансированы. В стране уже много лет падает спрос на электроэнергию у промышленности, которая является основным потребителем, обеспечивающим базовую, неснижаемую нагрузку энергосистемы, в отличие от населения, которое потребляет электроэнергию с выраженными суточными пиками.

В любой энергосистеме потребление и производство электроэнергии должны быть сбалансированы в каждый момент времени, но на Украине это условие не выполняется.

Когда падает потребление промышленности, Киеву приходится выводить из системы базовую генерацию — атомные станции, на которые на Украине приходится около половины всего производства электроэнергии.

Фактически у Украины есть избыточная мощность атомных станций, но она не может ее использовать. У страны нет потребителей в ночное время: ведь у АЭС есть неприятная особенность, которая заключается в том, что они не могут работать в суточном ритме, так как для разгона ядерного реактора нужно несколько суток. Поэтому атомные станции и промышленность — это практически «сиамские близнецы» в рамках единой энергосистемы, их нельзя разделить. И гибель одного означает ненужность второго.

Как следствие, для балансировки энергосистемы надо или использовать угольные и газовые ТЭС или ГЭС — или же прибегать к импорту электроэнергии. Но, по сути, сейчас Киев окончательно утратил обе эти возможности.

Поэтому единственным сценарием спасения энергосистемы от полного развала становятся веерные отключения потребителей, чтобы сгладить суточные пики потребления электроэнергии, которые Украине в зимний период закрывать совершенно нечем.