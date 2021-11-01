Винер-Усманова назвала поддержку Путина важным фактором для успеха российских гимнасток

Москва, 1 ноября. Поддержка президента России Владимира Путина очень помогает гимнасткам на крупных международных соревнованиях, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

По словам главы федерации, ситуация с российскими гимнастками на Олимпиаде «пошла им на руку». Воспитанницы Винер-Усмановой вернулись на родину героями, их встречали на Красной площади. Дина Аверина сидела на трибуне рядом с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

«И самое главное, что ее поздравил президент нашей великой страны, который сказал, что знает, что мы сильнейшие и все у нас будет хорошо. Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов, учитывая, что в нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Владимирович Путин», — поделилась тренер с ТАСС.

Ранее российские гимнастки триумфально выступили на чемпионате мира, который проходил в Японии с 27 по 31 октября. Спортсменки завоевали 13 наград, среди них семь наивысшего достоинства. Особенно отличилась Дина Аверина, она стала 18-кратной чемпионкой мира.

На летней Олимпиаде в Токио Аверина оказалась в центре скандала из-за несправедливого судейства. Олимпийское золото отдали израильской спортсменке Линой Ашрам, которая во время выполнения программы уронила предмет. А серебро досталось россиянке, чисто отработавшей свой номер.