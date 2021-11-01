«JourФак Манукяна». Собчак, Моргенштерн и День Победы

Журналистка и блогер Ксения Собчак выпустила очередное провокационное интервью. На этот раз у нее в гостях оказался известный рэпер Моргенштерн. Наибольшую реакцию гражданского общества вызвали его суждения о праздновании Дня Победы. Моргенштерн не понимает, почему на этот праздник ежегодно тратится такое количество средств.

Непонятливому Моргенштерну тут же доходчиво это разъяснили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подверг критике заявление рэп-исполнителя, а Следственный комитет и вовсе решил его проверить на предмет возможного нарушения УК РФ по части реабилитации нацизма. Моргенштерн понял, что тучи над ним сгущаются и тут же принес публичные извинения по поводу своего высказывания. Он сослался на то, что после свадьбы не очень хорошо соображал, а интервью записывалось именно тогда. Также он решил обвинить Собчак в «цензуре», сказав, что в интервью говорил о том, что ветеранов ВОВ необходимо еще лучше поддерживать в плане финансов. Однако в итоговой версии эти слова были вырезаны.

Острой критике выступление музыканта подверг Владимир Соловьев. А самый популярный эстрадный артист России Олег Газманов назвал Моргенштерна «певцом для 12-летних». Раздосадовала эта история и Льва Лещенко. Он подверг критике Ксению Собчак за то, что она задавала Моргенштерну подобные провокационные вопросы. А что касается рэпера, то Лещенко был лаконичен: «А кто он такой?». По мнению певца, нет смысла реагировать на слова Моргенштерна, так как он не является талантливым ученым, актером или музыкантом. Досталось Моргенштерну и от депутата Виталия Милонова. Тот предложил запретить рэперу любую публичную активность: интервью, выступления и так далее. В свою очередь, телеканал СТС принял решение перенести на более отдаленную перспективу премьеру шоу «Русский ниндзя», которое будет вести Моргенштерн.

День Победы является сплачивающим элементом для гражданского общества в России. Любые попытки как-то принизить его значимость получают жесткий отпор. Я считаю, что это здорово, что медийные личности нашей страны едины в этом мнении.