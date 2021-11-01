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Десятки человек стали жертвами атаки на мечеть в йеменском Марибе
Весь мир
Десятки человек стали жертвами атаки на мечеть в йеменском Марибе
ТАСС  /  YAHYA ARHAB / EPA

Сана, 1 ноября. В результате ракетного обстрела мечети в провинции Мариб погибли и были ранены 29 человек. Об этом сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани.

Две ракеты упали на жилые кварталы в районе Аль-Джуба на юге провинции Мариб. Как отмечает глава йеменского мининформ, они были произведены в Иране.

«Хуситы [члены движения «Ансар Аллах»] выпустили баллистические ракеты иранского производства. Они поразили мечеть и религиозную школу Дар аль-Хадис в густонаселенном районе Аль-Амуд», — сообщил чиновник.

Офис губернатора Мариба уточнил, что нападение произошло поздним вечером в воскресенье 31 октября. В числе жертв — женщины и дети.

Как заявляет агентство Reuters, представители «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за эту атаку.

Атака за атакой

В последнее время ситуация в Йемене существенно обострилась. Накануне в Адене, который стал временной столицей коалиционного правительства страны, возле КПП рядом с международным аэропортом взорвался автомобиль.

Мощность взрывного устройства была такой, что его срабатыванием было слышно во всех районах города. Также в результате инцидента повреждения получили соседние здания.

В результате теракта в Адене погибли 12 человек. Йеменское правительство обвинили в нем хуситов движения «Ансар Аллах». Однако те ответственности на себя не брали, а процитировали назначенного ими губернатора Адена Тарика Салама, который обвинил во взрыве арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

«Это преступное деяние совершено в контексте систематического «терроризма», практикуемого оккупационными силами США, ОАЭ и Саудовской Аравии и их инструментами, которые используют убийства для террора людей и нанесения ударов по жизненно важным объектам», — заявил Тарик Салам.

Ракетная атака и террористический акт произошли на фоне обострения конфликта в Марибе. Хуситам удалось добиться расположения местных племен, это помогло им расширить зону своего контроля и захватить ключевые позиции в районе Аль-Абдии.

Мариб имеет стратегическое значение, населенный пункт находится на перекрестке целой сети дорог. Контроль над этим участком дает возможность «Ансар Аллах» продвинуться на юг.

Конфликт в Йемене продолжается с 2011 года, когда хуситы из-за притеснения на религиозной почве выступили против правительства Мансура Хади. Позже его поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. «Ансар Аллах» в свою очередь получает помощь от Ирана.

Десятки человек стали жертвами атаки на мечеть в йеменском Марибе
Федеральное агентство новостей /

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