Десятки человек стали жертвами атаки на мечеть в йеменском Марибе

Сана, 1 ноября. В результате ракетного обстрела мечети в провинции Мариб погибли и были ранены 29 человек. Об этом сообщил министр информации Йемена Муаммар аль-Эриани.

Две ракеты упали на жилые кварталы в районе Аль-Джуба на юге провинции Мариб. Как отмечает глава йеменского мининформ, они были произведены в Иране.

«Хуситы [члены движения «Ансар Аллах»] выпустили баллистические ракеты иранского производства. Они поразили мечеть и религиозную школу Дар аль-Хадис в густонаселенном районе Аль-Амуд», — сообщил чиновник.

١-من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب، وهذه المره بصاروخين بالستيين "ايراني الصنع" أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والاسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن استشهاد 29 مدني بينهم نساء واطفال — معمر الإرياني (@ERYANIM) October 31, 2021

Офис губернатора Мариба уточнил, что нападение произошло поздним вечером в воскресенье 31 октября. В числе жертв — женщины и дети.

Как заявляет агентство Reuters, представители «Ансар Аллах» взяли на себя ответственность за эту атаку.

Атака за атакой

В последнее время ситуация в Йемене существенно обострилась. Накануне в Адене, который стал временной столицей коалиционного правительства страны, возле КПП рядом с международным аэропортом взорвался автомобиль.

Мощность взрывного устройства была такой, что его срабатыванием было слышно во всех районах города. Также в результате инцидента повреждения получили соседние здания.

В результате теракта в Адене погибли 12 человек. Йеменское правительство обвинили в нем хуситов движения «Ансар Аллах». Однако те ответственности на себя не брали, а процитировали назначенного ими губернатора Адена Тарика Салама, который обвинил во взрыве арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией.

«Это преступное деяние совершено в контексте систематического «терроризма», практикуемого оккупационными силами США, ОАЭ и Саудовской Аравии и их инструментами, которые используют убийства для террора людей и нанесения ударов по жизненно важным объектам», — заявил Тарик Салам.

Ракетная атака и террористический акт произошли на фоне обострения конфликта в Марибе. Хуситам удалось добиться расположения местных племен, это помогло им расширить зону своего контроля и захватить ключевые позиции в районе Аль-Абдии.

Мариб имеет стратегическое значение, населенный пункт находится на перекрестке целой сети дорог. Контроль над этим участком дает возможность «Ансар Аллах» продвинуться на юг.

Fajr Al-Entesar "Dawn of Victory" operation in Marib province

Yemen ????????



is one of the most important operations in the battle to liberate Marib Governorate



فجر الانتصار أحدى أهم العمليات في معركة تحىرير محافظة مأرب 07-03-1443

13-10-2021

عملية_فجر_الانتصار

اليمن ????????

١/٢ pic.twitter.com/wnZBapIQN2 — Princess Of Yemen???????? (@Ss1212125Yemen) October 13, 2021

Конфликт в Йемене продолжается с 2011 года, когда хуситы из-за притеснения на религиозной почве выступили против правительства Мансура Хади. Позже его поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. «Ансар Аллах» в свою очередь получает помощь от Ирана.