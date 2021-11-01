Юрист Соловьев рассказал, кому грозит штраф за работу в локдаун

Как показывает практика, не все компании ввели нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Заслуженный юрист РФ, общественный деятель Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, что грозит предприятиям за привлечение сотрудников к работе в локдаун.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий нерабочие дни с сохранением заработной платы. Лидер страны предоставил возможность главам регионов вводить дополнительные выходные в связи со сложившейся на местах эпидемиологической ситуацией.

«Если региональный нормативный акт позволяет, то работодатель может оставить на работе хоть всех сотрудников, однако [он] обязан заранее оформить приказ или распоряжение с приложением к нему соответствующих списков сотрудников. Это соответствует и рекомендациям Минтруда РФ, в которых работодателям рекомендовано самостоятельно определить, кто из сотрудников должен выйти на работу в дополнительные выходные, чтобы обеспечить функционирование организации», — рассказал юрист.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Соловьев отмечает, что если сотрудники Роструда или Роспотребнадзора решат провести проверку, то руководству организации придется обосновать необходимость привлечения к работе сотрудников.

«Однако все это не значит, что можно проигнорировать указ главы государства о нерабочих днях. За нарушение указа и привлечение сотрудников к работе без достаточных на то оснований работодатель может быть привлечен к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и трудового законодательства», — заявил собеседник ФАН.

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В случае нарушений работодатель может получить штраф:

от 100 до 300 тысяч рублей — юридические лица;

от 30 до 50 тысяч рублей — индивидуальные предприниматели.

«Таким образом, если на работника оказано давление и он несправедливо привлечен к работе, он может составить жалобу в региональную трудовую инспекцию. К заявлению желательно приложить переписку с работодателем, приказ организации с обоснованием привлечения сотрудника к работе. Трудовая инспекция обязана незамедлительно направить в адрес работодателя предупреждение о недопустимости нарушения закона и прекращении противоправных действий», — рассказал юрист.

Соловьев отметил, что военные, врачи, сотрудники правоохранительной системы, аварийных служб, транспорта будут работать во время локдауна.

Ранее заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил об улучшении эпидобстановки в регионе после первой нерабочей недели. О пользе «ковикул» чиновник рассказал в своем Instagram.