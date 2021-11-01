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Политолог Кортунов: Россия и США должны много работать для новой встречи Путина и Байдена

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 11:20
Политика
Политолог Кортунов: Россия и США должны много работать для новой встречи Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 1 ноября. Новую встречу президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена надо долго готовить. Об этом сказал гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.

Он напомнил, что после саммита в Женеве летом 2021 года особого продвижения по многих направлениям не произошло. России и США предстоит провести большую работу, уверен Кортунов. Пока встреча лидеров невозможна.

«Лавров сказал, вроде как бы нельзя исключать и второй встречи между Путиным и Байденом. Но встречу надо готовить. К сожалению, пока что после женевского общения сильно продвинуться вперед на очень многих направлениях не получилось. Тут предстоит много конкретной работы на самых разных уровнях», — объяснил на пальцах Андрей Кортунов в интервью РИА Новости.

Ранее с Джозефом Байденом встретился министр иностранных дел России Сергей Лавров. Они поговорили на полях саммита G20. Глава МИД РФ сообщил, что американский президент передал привет Владимиру Путину. Стороны обсудили организацию контактов между Москвой и Вашингтоном на высшем уровне в ближайшем будущем.

Женевский саммит состоялся 16 июня. На нем произошла первая встреча Путина и Байдена. В итоговом совместном заявлении главы государств сообщили о готовности запустить двусторонний диалог по стратегической стабильности. Москва и Вашингтон также обязались начать консультации по обмену заключенными, кибербезопасности и контролю над вооружением. Недавно США передали России информацию о хакерах, пишет НСН.

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