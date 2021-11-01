Главнокомандующий ВС Судана заявил о приверженности соглашению по российской базе

Хартум, 1 ноября. Строительство пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в Порт-Судане состоится в рамках подписанных соглашений, заявил главнокомандующий ВС республики Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью РИА Новости.

По его словам, российская база является частью договоренностей между государствами.

«Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть пара замечаний, которые следует устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца», — сказал аль-Бурхан.

Главнокомандующий добавил, что между Хартумом и Москвой существует давнее и непрерывное сотрудничество, включая военную сферу.

«Мы его всецело поддерживаем, потому что Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию партнерства и укреплению суданский вооруженных сил», — уточнил он.

kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

Аль-Бурхан обратил внимание, что Судан пытается расширить сотрудничество с РФ в экономической сфере. В частности, речь идет об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство.

«Надеемся, что вскоре увидим эти вложения в реальности. В настоящий момент ведутся переговоры… Я думаю, что все идет хорошо», — заявил он.

Военный лидер республики назвал Россию дружественной страной, которая уважает и ценит стремление суданцев к миру и процветанию.

«Приветствуем позицию РФ, что правительства и народы должны иметь право на самоопределение. Москва всегда искренна и смотрит на все с открытыми глазами, в то время как другие видят только стакан, наполовину наполненный», — уточнил он.

Ранее главнокомандующий ВС Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и введении в стране чрезвычайного положения. Кабмин не смог разрешить острый политический и экономический кризис, который привел к массовым демонстрациям.