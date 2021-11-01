Пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке

Рим, 1 ноября. Американский президент Джо Байден проявил лицемерие, когда притащил на саммит G20 по изменению климата кортеж из 85 машин. Пользователи Twitter осудили выходку политика.

Комментаторы пришли в ярость от того, что, несмотря на тему встречи в Риме, — проблему изменения климата — Байден все равно собрал огромную колонну из машин.

«Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!», — отметил юзер под ником Jayy.

motorcade of US President Joe Biden during his visit to Rome for the G20 summit totaled a record 100 cars. pic.twitter.com/oSPekqG896 — חסידישע מידיא (@realhasidic) November 1, 2021

Пользователи также не удержались от шуток в адрес американского лидера. Комментатор Hang yang посоветовал президенту в следующий раз приезжать на саммит на танке, поскольку это более экологично.

Возвращаясь к теме кортежа Байдена, пользователи иронично заметили о «заботе» водителей о природе и окружающей среде.

«Зато водитель каждый из этих машин использует не пластиковую, а бумажную трубочку для питья», — пошутил юзер.

Как стало известно ранее, камеры сняли Байдена и его помощника с «ядерным чемоданчиком» на саммите G20. Он представляет собой кейс, находящийся в кожаной сумке, где спрятано «устройство судного дня». Сам же президент США остался недоволен итогами саммита «Большой двадцатки» из-за России и Китая, передает НСН.