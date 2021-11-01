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Пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке
Политика
Пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке
flickr.com  /  Center for American Progre

Рим, 1 ноября. Американский президент Джо Байден проявил лицемерие, когда притащил на саммит G20 по изменению климата кортеж из 85 машин. Пользователи Twitter осудили выходку политика.

Комментаторы пришли в ярость от того, что, несмотря на тему встречи в Риме, — проблему изменения климата — Байден все равно собрал огромную колонну из машин.

«Все те, кто поддерживают Байдена, вы что, не видите этого лицемерия? Он притащил караван автомобилей на саммит, посвященный глобальному потеплению!», — отметил юзер под ником Jayy.

Пользователи также не удержались от шуток в адрес американского лидера. Комментатор Hang yang посоветовал президенту в следующий раз приезжать на саммит на танке, поскольку это более экологично.

Возвращаясь к теме кортежа Байдена, пользователи иронично заметили о «заботе» водителей о природе и окружающей среде.

«Зато водитель каждый из этих машин использует не пластиковую, а бумажную трубочку для питья», — пошутил юзер.

Как стало известно ранее, камеры сняли Байдена и его помощника с «ядерным чемоданчиком» на саммите G20. Он представляет собой кейс, находящийся в кожаной сумке, где спрятано «устройство судного дня». Сам же президент США остался недоволен итогами саммита «Большой двадцатки» из-за России и Китая, передает НСН.

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