Пользователи Twitter в штуку предложили Байдену приехать на следующий саммит G20 на танке

Рим, 1 ноября. Американский президент Джо Байден проявил лицемерие, когда притащил на саммит G20 по изменению климата кортеж из 85 машин. Пользователи Twitter осудили выходку политика.

Комментаторы пришли в ярость от того, что, несмотря на тему встречи в Риме, — проблему изменения климата — Байден все равно собрал огромную колонну из машин.

motorcade of US President Joe Biden during his visit to Rome for the G20 summit totaled a record 100 cars. pic.twitter.com/oSPekqG896