Приблизившийся к Земле астероид стал неожиданностью для астрономов

Москва, 1 ноября. Астероид 2021 UA1 размером примерно с холодильник подошел очень близко к Земле. Небесное тело стало неожиданностью для астрономов, так как они даже не знали о его существовании.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) давно наблюдает за астероидами. Большинство из них имеют небольшие размеры и не представляют опасности. Астероид 2021 UA1 занял третье место по расстоянию сближения с Землей.

Космический объект стал неожиданностью для ученых, так как он прилетел со стороны Солнца. Приближение небесного тела было невидимым из-за звезды. Астероид пролетел на расстоянии трех тысяч километров от Земли. Тело сгорело бы, если бы вошло в атмосферу голубой планеты, отметили в NASA.

Столкновение астероида с Землей может привести к гибели человеческой цивилизации, однако это маловероятно, выяснили ученые из Кембриджского университета.