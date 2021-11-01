Остановка прокачки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спровоцировала рост цены ресурса

Амстердам, 1 ноября. Котировки голубого топлива на европейском рынке выросли на 11%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов биржи ICE. Специалисты связывают изменения с прекращением поставок через «Ямал – Европу».

Наиболее существенные изменения зафиксированы в цене декабрьских фьючерсов. Стоимость тысячи кубометров газа с поставкой в декабре достигла 861 доллара. Рост составил более чем 11% с начала торгов.

Эксперты утверждают, что причиной изменения цен стало сокращение поставок по трубопроводу «Ямал – Европа». Дополнительное давление на европейский рынок возникает из-за конфликта Алжира с Марокко. Противостояние привело к приостановке транзита газа в Испанию.

России в долгосрочной перспективе может быть выгодно снижение стоимости газа до 300–400 долларов за тыс. кубометров. Это поможет сохранить высоких спрос на энергоносители.