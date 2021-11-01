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Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
Общество
Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 1 ноября. Большая часть депутатов фракции ЛДПР сделала прививку от коронавируса. Об этом сказал глава партии Владимир Жириновский.

Он подчеркнул, что сообщил коллегам об ответственности перед избирателями. Политик предложил идти в Госдуму только тем, кто вакцинировался.

«Если приводить конкретные примеры, то именно благодаря мне вакцинировалась большая часть депутатов нашей фракции. Некоторые не хотели, но я еще летом 2020 года на собрании заявил: на выборы пойдут только вакцинированные, потому что мы несем ответственность перед избирателями, мы не можем их заражать на встречах, не имеем права болеть, и, кроме того, они берут с нас пример», — сказал Жириновский в комментарии РИА Новости.

Лидер ЛДПР сообщил, что один из членов партии пытался уйти от вакцинации, заявив, что у него якобы есть рекомендация врача. Жириновский предложил ему пойти на другую работу, и либерал-демократ быстро сделал прививку.

Ранее Жириновский прокомментировал скандал вокруг депутата от КПРФ Валерия Рашкина. Он раскритиковал ситуацию с незаконной охотой на лося.

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