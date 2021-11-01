Никас Сафронов пожаловался на соседа в полицию из-за разбитой двери мансарды

Москва, 1 ноября. Знаменитый художник Никас Сафронов обратился к правоохранителям из-за неприятного инцидента. Портретисту разбили стеклянную дверь, ведущую в мансарду пентхауса.

Роскошное жилье живописца находится в Брюсовом переулке. Здесь же располагаются домашняя студия Сафронова, а также стеклянная мансарда, появившаяся несколько лет назад.

Художник пожаловался в полицию на соседа после инцидента с дверью мансарды, передает РЕН ТВ. Как утверждают представители портретиста, именно живущий рядом мужчина несет ответственность за повреждения. Причины случившегося устанавливаются.

По данным СМИ, соседи Сафронова неоднократно жаловались на его мансарду. Жильцы утверждают, что живописец устраивал там шумные вечеринки и жарил шашлык на мангале.

Ранее Никас Сафронов показал поклонникам, как выглядел в молодости. Подписчики не смогли узнать молодого художника на архивном фото.