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Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
Шоу-бизнес
Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
pixabay.com

Москва, 1 ноября. Звезды по традиции 31 октября отмечают День Всех Святых — Хэллоуин. Селебрити публикуют фотографии в забавных нарядах в своих Instagram-аккаунтах.

Музыкант Денис Устименко-Вайнштейн, более известный как Джиган, вместе с супругой Оксаной Самойловой облачились в костюмы семейки Адамс. Рэпер позировал в черном пиджаке в полоску, белоснежной рубашке и бабочке. Модель — в облегающем черном бархатном платье. В руках Самойлова держит красную розу в тон ее губной помады.

Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
Prt Scr instagram.com / @iamgeegun

Продолжила «вампирскую» тему актриса Настасья Самбурская. Звезда «Универа» сделала стильную прическу в стиле шестидесятых и яркий макияж. Ее платье с огромными острыми плечами напоминает наряд вампирши из фильма «Дракула» режиссера Гари Шора. Поклонники заметили, что Самбурская выглядит эффектнее героини Анджелины Джоли Малефисенты.

Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
Prt Scr instagram.com / @samburskaya

Американская поп-дива Мадонна вдохновилась перед Хэллоуином классическими фильмами ужасов. Она сделала фото в вечернее время суток, стоя рядом с огромным деревом. Исполнительница хита Frozen облачилась в черное атласное платье, а лицо прикрыла темной вуалью.

Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
Prt Scr instagram.com / @madonna

А вот супруга певца Джастина Бибера Хейли удивила поклонников своим необычным подходом. Она не стала косплеить популярные фильмы и игры, а нарядилась как Бритни Спирс. Модель заплела косы и надела на белую сорочку школьный кардиган. Костюм Хейли Бибер оценила манекенщица Карли Клосс и сестра звезды реалити-шоу Ким Кардашьян Кайли.

Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
Prt Scr instagram.com / @haileybieber

Ранее сообщалось, что перед Днем Всех Святых в России возрос спрос на костюмы нечисти. Молодежь чаще всего покупает наряды ведьм, скелетов и маски героев из фильмов ужасов.

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