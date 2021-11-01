Экономист Мильчакова назвала причины продовольственного кризиса в мире

Причиной сильного роста цен на продукты стали неблагоприятные погодные условия в ряде стран-производителей, а недавно к ним добавился и другой фактор раскручивания инфляции — энергетический кризис. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Мировая экономика на спаде

Мировая экономика переживает спад на фоне распространения коронавирусной инфекции. Ряд развитых стран смогут вернуться к показателям 2019 года не раньше 2024-го. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в статье «Шесть уроков одной пандемии».

Темпы экономического спада превышают показатели финансового кризиса 2008-2009 годов. Больше всего пострадали страны с высоким уровнем глобализации, однако именно такие государства быстрее всего восстанавливаются.

government.ru / пресс-служба правительства РФ

«Очевидно, что в мире наступает продовольственный кризис. Цены на продукты питания растут везде, ускоряется продуктовая инфляция», — заметил Медведев.

Продовольственный кризис

Как отметила Наталья Мильчакова, рост цен на продукты в мире — это довольно распространенное явление, которым сопровождаются многие экономические кризисы. Но о продовольственном кризисе можно всерьез говорить только тогда, когда в какой-либо стране или в целом географическом регионе начнет царить голод или станут наблюдаться систематические перебои с поставками продуктов питания.

«В принципе, СССР все время своего существования жил в условиях продовольственного кризиса, учитывая, что Советскому Союзу приходилось импортировать даже пшеницу, не говоря уже о том, что за некоторыми продуктами питания во многих городах, кроме крупнейших, либо стояли очереди, либо жителям небольших городов вообще приходилось ехать на электричке в ближайший крупный город, чтобы купить элементарные продукты питания (так называемые колбасные электрички стали объектом довольно-таки грустных, если разобраться в контексте той эпохи, анекдотов). И ничего — миллионы людей, в том числе и сам Дмитрий Медведев, в те времена жили и как-то смогли дожить до сегодняшнего дня. А некоторые люди даже мечтают вернуться обратно в СССР с его дефицитом и «колбасными электричками», — пояснила Наталья Мильчакова.

ФБА «Экономика сегодня» /

Так что, считает экономист, продовольственный кризис — это не обязательно что-то ужасное, просто все зависит от его масштабов и влияния на демографическую ситуацию. А с демографией в СССР все было в порядке, значит, о гуманитарной катастрофе было очень сложно говорить, отмечает Мильчакова. Другое дело, что такой относительный продовольственный кризис в СССР сыграл одну из главных ролей в том, что Советский Союз довольно быстро прекратил существование, как только его стабильность ослабла.

«Сегодня на кризисные явления на мировом рынке продовольствия указывают некоторые косвенные признаки, например, рост стоимости завтрака. В этом году, по оценке The Financial Times, резко повысились цены на основные продукты питания, из которых состоит традиционный завтрак среднестатистического жителя планеты: яйца, овес, крупы, молоко, кофе, апельсиновый сок и т. д. Рост составил 63% к 2019 году. Причиной такого роста цен стали неблагоприятные погодные условия в ряде стран — производителей продуктов питания, а недавно к ним еще добавился и другой фактор раскручивания инфляции — энергетический кризис. Скорее всего, в течение 1-1,5 года мир справится с ростом инфляции, но не исключено, что, пока инфляция остается высокой, в некоторых нестабильных странах не исключены социально-политические потрясения и даже смена власти. Зависимость между недоступностью продуктов питания и политической нестабильностью была доказана историческим опытом почти во всем мире», — заключила Наталья Мильчакова.

Дмитрий Медведев ранее объявил, что Россия находится в пятой фазе пандемии COVID-19. В стране наблюдается подъем уровня заболеваемости в условиях массового тестирования.