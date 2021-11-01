Курская область лидирует по числу поддельных сертификатов о вакцинации

Курск, 1 ноября. В Курской области разгорается скандал с подделкой сертификатов о вакцинации от коронавируса. По сообщениям СМИ, каждый третий документ, выданный в регионе, является фальшивым. Заведено уже несколько уголовных дел, сообщает издание «Друг для друга». На федеральном уровне Курская область названа лидером по числу подлогов с сертификатами.

Первый громкий случай произошел еще в июле. Тогда правоохранители не раскрывали подробности дела, а сейчас опубликовали оперативную съемку, где на кадрах видно, как медсестра проводит какие-то манипуляции около мусорного ведра. Как считают следователи, она выливает вакцину. Эти кадры были показаны на федеральном телеканале.

Как рассказала старший помощник руководителя Следственного комитета РФ по Курской области Наталья Зарубина, медицинские работники вносили ложные сведения о прививках от коронавируса в базу данных, не делая пациентам прививки. Была изъята пачка пятитысячных купюр.

Также правоохранители раскрыли целую сеть по торговле сертификатами. Полицейские изъяли электронные носители информации, документы и деньги. А 25 октября во время оперативного совещания администрации Курской области губернатор Роман Старовойт рассказал, что еще в трех районах заведены уголовные дела о фальсификации прививок и выдаче поддельных сертификатов. Медики будут привлечены к ответственности.

Ранее ФАН рассказывал о том, что президента Бразилии не пустили на стадион из-за отсутствия прививки. Жаир Болсонару перенес COVID-19 в прошлом году.