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Психолог Токарева объяснила, почему феминизм и гендерные войны в России обречены на провал
Общество
Психолог Токарева объяснила, почему феминизм и гендерные войны в России обречены на провал
pixabay.com  / 

Гендерные войны на Западе вылились в то, что самым бесправным и гонимым человеком там оказался мужчина традиционной ориентации. Это стало ответом на постоянные крики со стороны феминисток о неравенстве полов и ущемлении прав. Как обстоят дела с феминизмом в России? Стоит ли российским мужчинам опасаться участи американцев, которых загнали в угол? На эти и другие вопросы ФАН ответила руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке, клинический психолог Полина Токарева.

По словам специалиста, российский современный феминизм похож на американский тридцатилетней давности. Однако это не означает, что через 30-40 лет нашу страну ждут гендерные войны в извращенной форме, какие сейчас можно наблюдать в США.

«В России феминисток не так много, это не становится религией, как на Западе. У нас даже феминитивы «блогерка», «парихмахерка», «докторка» — лишь веяние времени. Все равно мы разговариваем по нормативам языка. Не думаю, что даже через 30 лет мы придем к западной форме феминизма. Поскольку общество в России более патриархально, у нас другой исторический и культурный пласт», — подчеркнула психолог.

В США, по убеждению Токаревой, идут настоящие гендерные войны. Раньше американцы грешили сексизмом, теперь жертвами сексизма стали мужчины. То же произошло с расизмом: теперь правила диктует BLM. На Западе происходит настоящая сегрегация по половому признаку, считает психолог.

Психолог Токарева объяснила, почему феминизм и гендерные войны в России обречены на провал
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Часто ли вы среди феминисток встречали красивых, ухоженных, успешных женщин? Феминистками становятся невостребованные и неудовлетворенные дамы. Что такое феминизм в России? Чем наши права отличаются от прав мужчин? Это же просто смешно! Мы имеем такое же право на труд, на образование и на остальные вещи. В чем ущемлены права женщин в нашей стране, не могу представить. Мы имеем полный комплект прав. Плюс имеем право требовать от мужчины заботу», — сказала психолог.

Феноменальность российской культуры, по мнению Токаревой, в том, что она взращена между Востоком и Западом. Русская женщина имеет столько же свобод, сколько и европейская, при этом восточный культурный пласт позволяет ей претендовать на мужскую заботу.

Психолог Токарева объяснила, почему феминизм и гендерные войны в России обречены на провал
pixabay.com / Gary Barnes Gary Barnes

«Российские мужчины тоже уникальны. С одной стороны, они такие же демократичные, как европейцы: не закидают женщин камнями, если у них есть любовники или они ведут свободный образ жизни. С другой — мужчины готовы заботиться о женщине и брать на себя обязательства. Именно поэтому феминизм в России обречен на провал», — пояснила Токарева.

Здоровой взрослой женщине незачем воевать с мужчинами. По мнению психолога, история такой войны уходит корнями в детские травмы. А российские мужчины, как бы их ни ругали, — это уникальный продукт сказала она.

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отношения психология феминизм токарева гендерные войны
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