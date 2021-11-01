Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 11:15
11:12
Экономика
Остановка прокачки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» спровоцировала рост цены ресурса
11:12
Происшествия
Владелец взорванной квартиры в Набережных Челнах умер в больнице
11:11
Общество
Жириновский заявил, что мотивировал однопартийцев вакцинироваться от коронавируса
11:10
Общество
Никас Сафронов пожаловался на соседа в полицию из-за разбитой двери мансарды
11:09
Общество
Власти Хабаровского края могут ввести QR-коды в автобусах и вузах из-за COVID-19
11:04
Общество
Многодетным семьям в Пермском края задерживают начисление федеральных выплат
11:03
Шоу-бизнес
Российские и западные звезды отметили Хэллоуин
11:02
Общество
На те же грабли: начало нерабочей недели в Петербурге ознаменовалось давкой в метро
10:57
Общество
Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины
10:57
Общество
Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс
Все новости

Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:58
Общество
Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины
prokuror.perm.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 1 ноября. Небольшие, но действенные штрафы за нарушение ночной тишины появятся в новом КоАП России, сообщила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

Размер штрафов будет достигать от 1 до 2 тыс. рублей. Чтобы установить факт нарушения тишины с 23:00 до 07:00 часов не понадобятся какие-либо технические средства и измерение уровня децибел. Наказание грозит за громкую музыку или ремонт в неположенное время, пишет РИА Новости.

Кроме того, штрафы введут для любителей агрессивной езды. Наказание для автомобилистов будет достигать 3 тыс. рублей. Это поможет усилить безопасность на дорогах, отметила Рукавишникова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины
штрафы ночь нарушение тишины
Комментировать