Россиян предупредили о штрафах до 2 тысяч рублей за нарушение ночной тишины

Москва, 1 ноября. Небольшие, но действенные штрафы за нарушение ночной тишины появятся в новом КоАП России, сообщила первый зампред конституционного комитета Совфеда Ирина Рукавишникова.

Размер штрафов будет достигать от 1 до 2 тыс. рублей. Чтобы установить факт нарушения тишины с 23:00 до 07:00 часов не понадобятся какие-либо технические средства и измерение уровня децибел. Наказание грозит за громкую музыку или ремонт в неположенное время, пишет РИА Новости.

Кроме того, штрафы введут для любителей агрессивной езды. Наказание для автомобилистов будет достигать 3 тыс. рублей. Это поможет усилить безопасность на дорогах, отметила Рукавишникова.