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Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс
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Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:57
Общество
Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс
facebook.com  /  Президентский фонд культурных инициатив

Москва, 1 ноября. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) запустил прием заявок на новый конкурс. Его цель — поддержка проектов в области культуры и творчества в 2022 году.

Подать заявки на участие в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также ИП, сообщила пресс-служба фонда. Обращения принимаются с помощью информационной системы ПФКИ.

«Мы ждем заявки тех, кто подавал их в первый раз, но не получил поддержку, ждем проекты от новых заявителей», — сообщил ТАСС гендиректор фонда Роман Карманов.

Заявки будут приниматься в течение 80 дней, однако глава ПФКИ не рекомендует откладывать оформление проектов на последний момент. Поучаствовать в конкурсе можно по одному из восьми направлений. Общий грантовый фонд составит около 4 миллиардов рублей.

Ранее Фонд президентских грантов принимал заявки на первый конкурс следующего года. Обращения подали более 10 тысяч организаций.

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