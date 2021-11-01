Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на новый конкурс

Москва, 1 ноября. Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) запустил прием заявок на новый конкурс. Его цель — поддержка проектов в области культуры и творчества в 2022 году.

Подать заявки на участие в конкурсе могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации, а также ИП, сообщила пресс-служба фонда. Обращения принимаются с помощью информационной системы ПФКИ.

«Мы ждем заявки тех, кто подавал их в первый раз, но не получил поддержку, ждем проекты от новых заявителей», — сообщил ТАСС гендиректор фонда Роман Карманов.

Заявки будут приниматься в течение 80 дней, однако глава ПФКИ не рекомендует откладывать оформление проектов на последний момент. Поучаствовать в конкурсе можно по одному из восьми направлений. Общий грантовый фонд составит около 4 миллиардов рублей.

Ранее Фонд президентских грантов принимал заявки на первый конкурс следующего года. Обращения подали более 10 тысяч организаций.