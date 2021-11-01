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Байден признался, что «находит утешение» в общении с папой римским Франциском
Политика
Байден признался, что «находит утешение» в общении с папой римским Франциском
Global Look Press  /  Vatican Media

Рим, 1 ноября. Президент США Джо Байден находит утешение в общении с папой римским Франциском. Об этом сам политик заявил в ходе пресс-конференции в рамках саммита G20 в Риме.

Американский политик сделал заявление в отношении понтифика и его работы по установлению мира во всем мире, а также отметил, что папа римский олицетворяет собой все то, чему его учили о католицизме в школе. Франциск — без наигранности хороший человек, общение с которым дарует подлинное утешение, уверяет Байден.

«Это человек, который стремится обеспечить мир, благопристойность и честь не только в католической церкви, но и в целом (на планете. — Прим. ФАН). Он олицетворяет собой все, что я узнал о католицизме, когда был ребенком, переходившим в старшие классы средней школы. Я испытываю огромное уважение к людям, придерживающимся иных религиозных взглядов. Но он просто прекрасный, честный и благородный человек. И мы поддерживаем контакт», — признался 46-й президент США.

Визит Джо Байдена в Ватикан оказался богат на дипломатические конфузы и неловкие шутки. Американский лидер представился как «муж Джилл», а самого понтифика назвал «самым популярным афроамериканским бейсболистом». Об ошибках и оговорках президента США также сообщает НСН.

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