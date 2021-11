Виолончелист Шаповалов рассказал ФАН о планах сыграть на Южном полюсе и в космосе

Денис Шаповалов — победитель конкурса имени Чайковского в номинации «Виолончель». Однако музыканту со временем стало тесно в рамках игры на одном инструменте. Перед нами — классический пример человека-оркестра, который исполняет на концертах также рок, джаз, пишет музыку и выступает в качестве дирижера. После концерта на Северном полюсе артист мечтает полететь в космос. Зачем все это Денису Шаповалову? На этот и другие вопросы он ответил в интервью ФАН.

— Недавно на МКС слетали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко ради съемок нового фильма. Завидуете им?

— Дело в том, что нам, виолончелистам, приходится путешествовать со своим немаленьким инструментом и покупать на него отдельный билет, и в нашем случае и так недешевый. Мягко говоря, полет в космос станет еще дороже. Для виолончелистов любые передвижения по воздуху — это кроме дополнительных денег еще и хлопоты — чтобы место подтвердили в самолете. А выбрать его нужно так, чтобы твой инструмент не мешал другим пассажирам. Поэтому будем ждать, когда в Роскосмосе начнут бронировать билеты на виолончель. А чувство зависти мне не знакомо, поэтому просто жду своего звездного часа! (Смеется).

— Но вы еще и дирижер?

— Тогда вместе со мной в космос нужно отправлять и симфонический оркестр! Я думаю, что когда на Марсе появится колония людей, то там можно создать первый марсианский оркестр с российскими музыкантами. Вот это размах! (Улыбается).

— Кстати, концерты симфонических оркестров у нас здесь, на Земле, более популярны, чем виолончельные. Вы все еще переживаете, что инструмент, которому вы отдали более 40 лет жизни, даже академическая публика любит меньше, чем те же фортепиано или скрипку?

— Я достиг такого возраста, когда появилась житейская мудрость. Я перестал остро переживать по поводу каких-то вещей, существование которых от меня не зависит. Но в данном случае я могу повлиять на популярность виолончели у публики. Собственно, все свои проекты создаю ради этого.

В свое время Мстислав Ростропович, с которым мне посчастливилось вместе выступать, сделал очень много для популяризации виолончели. Ее триумфальное шествие по лучшим концертным залам мира связано именно с эпохой Ростроповича.

Но фортепиано и скрипке проигрывает не сама виолончель, а репертуар для этого инструмента: он явно более скудный по сравнению с фортепианной, скрипичной или симфонической музыкой. Но я активно исправляю эту ситуацию и пишу музыку для виолончели в течение последних пяти лет довольно много. Причем эти сочинения на стыке разных жанров, разных эпох, так как я хочу показать безграничные возможности инструмента в плане звука, сочетания с другими инструментами. Виолончель в ансамбле слушается превосходно. В симфонических оркестрах играют порядка 100 человек плюс фигура дирижера — на большое количество музыкантов на сцене публике интереснее смотреть, чем на одиноко сидящего на стуле виолончелиста. Конечно, нужно брать в этом случае аудиторию красотой звука виолончели и оригинальными идеями.

— Чуть больше года назад вы сочинили вокальный цикл «Рождественская звезда» для виолончели и камерного хора. Как пришла мысль о таком миксе, ведь до этого в ваших партитурах хора не было?

— С самого начала обучения на виолончели нам говорят, что звук этого инструмента и человеческий голос очень похожи по тембру. У них одна природа — это воздух, вибрация. В обоих случаях получается красивый звук, конечно, при высоком уровне мастерства артиста. Достаточно упомянуть знаменитые воспоминания [Федора] Шаляпина, когда он, будучи еще молодым, услышал звуки виолончели и был поражен ее человеческим голосом. Нередко виолончелистов просят равняться на пение Шаляпина. Я поэтому и решил соединить два голоса — виолончель и хор — в одном своем цикле «Рождественская звезда».

Плюс нужно брать во внимание и мою склонность к авантюрам в хорошем смысле слова. Мне заказывают сочинение, и я пытаюсь вписаться в полученное задание, не боясь экспериментов. Я подстраховался великолепными стихотворениями русских поэтов Серебряного века. Имена многих из них на слуху, но есть и неизвестные широкой аудитории авторы. Я всегда думаю о публике, ведь на концерты приходят разные люди, с разными вкусами, но все они должны уйти после концерта с ощущением, что не зря потратили время и деньги. Для меня главное — затронуть в человеке сердце и душу, и мои музыкальные эксперименты подчинены именно этой цели.

— Вы дописали второе сочинение для хора?

— Как правило, я сочиняю новое произведение за месяц до его премьеры, но сказать, что партитура появляется на раз-два-три при этом нельзя. Замысел вынашивается как мучительная беременность. Мой мозг отправляется в условное облачное хранилище, если использовать космическую терминологию, то у меня есть вселенский архив, и я вхожу в нужный мне сектор и на определенной полке нахожу необходимые мне мотивационные вещи, мелодии, гармонии, которые потом использую в новом сочинении. Копание в бездонных ящиках памяти проходит, признаюсь, долго. Но когда обнаруживаются нужные детали, то пазл быстро складывается в нотный текст. Что касается нового произведения, то есть очень интересный и обязывающий визуальный ряд, но концепция на данный момент до конца не выстроена. Партитура будет для виолончели, органа и смешанного хора. Время еще есть, потому что дата премьеры уже известна — 23 апреля 2022 года будет концерт в Римско-католическом кафедральном соборе в Москве. Потом мы планируем представить это сочинение в Риме.

— На Ватикан замахнетесь?

— А почему нет? На Северном полюсе я концерт давал, в космос собираюсь, почему бы перед папой римским не выступить? (Улыбается).

— Можно ли считать, что победа на конкурсе имени Чайковского и благословение великого Мстислава Ростроповича развязали вам руки в плане музыкальных экспериментов и вы стали артистом широкого жанра?

— Победа на конкурсе имени Чайковского, случившаяся в 1998 году, наоборот, связала меня по рукам и ногам с классическим репертуаром. Мне говорили, что мой профессиональный долг теперь — это играть академическую музыку. Я очень люблю исполнять классику, обожаю виолончельные концерты [Антонина] Дворжака и [Роберта] Шумана, вариации на тему рококо [Петра] Чайковского, но бесконечно играть только их я не считаю правильным. Потребовалось немало лет, чтобы я стал включать в программы нехрестоматийные и малоизвестные сочинения, не менее прекрасные, чем классика.

Многим моим коллегам сначала был непонятен мой дискурс, выход из привычного амплуа, мои эксперименты с современной музыкой для них выглядели странными. Но я не свернул с намеченного пути. И в этом плане для меня всегда был ориентиром величайший австрийский пианист и композитор Фридрих Гульда, который разрушил своим талантливым искусством все стереотипы, исполняя и классику, и джаз на одинаково блестящем уровне. [Вольфганга Амадея] Моцарта он играл с джазовыми каденциями. Написал виртуозный концерт для виолончели с духовым оркестром и ударной установкой, который я часто и с удовольствием играю. В музыкальных кругах он слыл гениальным хулиганом. Поэтому для меня широта стилистических взглядов является определяющей, и уметь играть любую музыку на высочайшем профессиональном уровне — мое кредо, если хотите. Я хочу раздвигать границы возможностей моего любимого инструмента — виолончели, поэтому сочиняю очень разнонаправленную музыку — от очень возвышенной, почти духовной, до рока и пьес с элементами юмора.

— Если в космосе пока не получается оказаться, то может быть выбрать более близкий Южный полюс? Вас же не остановить то, что Диана Арбенина спела, что «Южный полюс закрыт» ?

— Вы знаете, после того, как в 2007 году я выступил на Северном полюсе, той же компанией была запланирована поездка и на Южный полюс. Но, увы, идею не получилось реализовать по вполне приземленным причинам — затея оказалась слишком дорогой для спонсоров. Но я не оставляю надежды предпринять когда-нибудь эту вылазку. Только, вот, думаю, для начала сочинить «Полярную симфонию». (Смеется). А пока я вполне счастлив тем, что продолжаю осваивать безграничные творческие полюса.

фото из личного архива Дениса Шаповалова /

Денис Шаповалов родился в 1974 году в городе Чайковский. В 11 лет дал первый сольный концерт. В 1998-м стал победителем XI Международного конкурса имени Чайковского.

Золотая медаль конкурса имени Чайковского открыла музыканту дорогу на самые престижные сцены мира — Musikverein, Royal Festival Hall, Concertgebouw, Aetheneum, Suntory Hall, Avery Fisher Hall, где он выступал с лучшими оркестрами мира под управлением Мстислава Ростроповича, Владимира Федосеева, Лорина Маазеля, Владимира Спивакова, Юрия Башмета, Фабио Мастранжело и других.

После окончания ассистентуры-стажировки в московской консерватории по классу оперно-симфонического дирижирования с 2006 года Шаповалов выступает с различными коллективами в России, Европе, Азии и Южной Америке.

Концерты виолончелиста регулярно записываются и транслируются музыкальными радио и телеканалами — ГТРК «Культура», Bayerische Rundfunk, Radio France, Mezzo, Cenqueime, Bayern Klassik, Das Erste ARD.

С 2001 по 2012 гг. Шаповалов преподавал в московской консерватории, регулярно давал мастер-классы, а также входил в состав жюри многих конкурсов в России и за рубежом.

В 2007 году он написал рок-альбом, а в 2016 всерьез обратился к композиторскому творчеству — с тех пор музыку Шаповалова исполняют на международных фестивалях в России, Грузии, Литве, Польше, Италии, Швейцарии. В 2019 году Шаповалов был приглашен к участию в юбилейных концертах Аллы Пугачевой в Государственном Кремлевском дворце съездов в Москве, а также принял участие в съемке фильма «Тот самый концерт» в роли камео.

Шаповалов — автор кроссовер-проектов, в том числе Tribute to Pink Floyd для электро-виолончели с симфоническим оркестром и проекта We will folk you с народным хором и народным оркестром. В 2020 году концерт Шаповалова из Санкт-Петербургской филармонии, где он исполнял Чайковского и свои «Рок-вариации на тему рококо» в прямом эфире в интернете собрал 500 тысяч зрителей.