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Прохор Шаляпин оставит себе московские квартиры, которые подарила ему жена

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:39
Шоу-бизнес
Прохор Шаляпин оставит себе московские квартиры, которые подарила ему жена
Агентство городских новостей Москва

Москва, 1 ноября. Финалист шестой «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин признался, что его жена Татьяна Клаудия Девис успела подарить ему четыре квартиры в Москве незадолго до смерти. Он не намерен отдавать эту недвижимость.

Певец поделился информацией о квартирах в прямом эфире в Instagram со своей подругой — предпринимательницей и светской львицей Леной Лениной. По словам артиста, Девис приобрела московские апартаменты как инвестицию и оформила на него. Супруга Шаляпина планировала жить с ним в одной из этих квартир, а три другие купила под сдачу.

Участник шестой «Фабрики» не намеревается возвращать эту недвижимость родителям покойной жены. Певец принял решение оставить все квартиры себе.

«Это не наследство, это же было оформлено. Давай сейчас не будем эту тему поднимать — я не хочу раздражать людей. Я живу очень скромной жизнью», — заявил артист в беседе с подругой.

Прохор Шаляпин оставит себе московские квартиры, которые подарила ему жена
instagram.com / @shalyapin_official

Ленина поддержала решение своего товарища. Светская львица уверена, что Девис хотела сделать мужу приятно, поэтому оформила квартиры на него. Общая стоимость апартаментов оценивается в 70 миллионов рублей, пишет Teleprogramma.pro.

Напомним, Шаляпин женился на Девис в конце июля, но почти сразу после свадьбы бизнесвумен попала в американскую клинику с коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, долго боровшихся за ее жизнь, предпринимательница скончалась. После смерти жены певец посвятил ей песню и клип.

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шаляпин певец девис
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