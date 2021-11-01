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Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться с детьми во время локдауна
Общество
Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться с детьми во время локдауна
unsplash.com  /  Marisa Howenstine

В беседе с корреспондентом ФАН детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, чем можно заняться с ребенком дома во время локдауна.

Пока все образовательные и развлекательные учреждения закрыты, дети вынуждены сами себе искать занятия. Чтобы ребята не провели все выходные в девайсах, психологи советуют родителям подключиться к поиску способов полезного, а главное — совместного времяпровождения.

«Все эти нерабочие дни нужно использовать с пользой. Есть возможность выстроить с детьми доверительные отношения, подружиться и лучше друг друга узнать. Очень важно поговорить об истории семьи, посмотреть фотографии, вспомнить моменты из детства», — рассказала собеседница ФАН.

Психолог Наумова рассказала, как родителям сблизиться со своими детьми в локдаун
pexels.com /

Психолог посоветовала также уделить внимание творчеству: вместе рисовать, лепить или строить шалаш прямо в доме. Совместные прогулки на свежем воздухе также приносят положительные эмоции и объединяют семью. В зависимости от спортивной подготовки семьи можно придумать квест: спрятать приз и вместе его найти.

«Сближают родных также мастер-классы, например, кулинарные. Можно вернуться к совместному чтению книг — читать по очереди, а затем всем вместе обсуждать персонажей. Взрослые часто жалуются на конфликтные ситуации в семье, теперь, когда нет спешки, можно их разобрать, обращая внимание на свои чувства, не обвинять друг друга, а спокойно разговаривать», — добавила психолог.

Наталья Наумова объяснила, благодаря таким разговорам быстрее будет происходить примирение после ссор.

Предметам, которые сложно давались в процессе обучения, в выходные дни нужно уделить больше времени, чем обычно. Чтобы изучение уроков происходило без скандалов, необходимо планировать, подчеркнула психолог.

«Важно с уважением относиться друг к другу, всегда можно договариваться и жить в гармонии. Эти выходные помогут семье стать еще крепче и дружнее», — добавила собеседница Федерального агентства новостей.

Ранее предприниматель, психолог, писатель Михаил Христосенко рассказал, что многие люди хотят достичь финансового успеха, но это не у всех получается. Причины могут быть разными, люди часто находят оправдание своему безденежью. Однако на самом деле причина в том, как мы думаем, именно это определяет то, как мы действуем.

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