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Автоэксперт Баканов рассказал о проблемах машин с большим пробегом

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 10:38
Экономика
Автоэксперт Баканов рассказал о проблемах машин с большим пробегом
pexels.com  /  cottonbro

Москва, 1 ноября. Видеоблогер Петр Баканов заметил, что после 150 тысяч километров пробега большая часть автомобилей нуждается в частом ремонте, передает издание «Вечерняя Москва».

Гарантийный срок большинства автомобилей составляет три-пять лет. После его окончания в машинах начинаются проявляться частые системные поломки. Примечательно, что владельцы современных машин сталкиваются с проблемами гораздо быстрее. По словам автоэксперта, чаще всего в ремонт необходим двигателю и коробке передач.

Многие покупатели не задумываются о состоянии подержанной машины перед ее приобретением. Блогер посоветовал обратить свое внимание на более простой, но новый автомобиль. Он прослужит дольше в сравнении с подержанным авто более дорого сегмента.

Наиболее оптимальным пробегом для подержанной машины является 15-20 тысяч километров, считают эксперты. Однако при покупке авто на вторичном рынке нужно быть крайне внимательным и обязательно учитывать условия эксплуатации транспортного средства.

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Все новости / Экономика / Автоэксперт Баканов рассказал о проблемах машин с большим пробегом
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