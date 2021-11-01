Джо Байден опоздал на пресс-конференцию в Риме из-за «игры с лифтами»

Рим, 1 ноября. Американский президент Джо Байден извинился перед журналистами за опоздание на пресс-конференцию по итогам саммита G20 в Риме. По словам политика, его задержала «игра с лифтами».

Глава Белого дома опоздал практически на час. Всего его конференция продлилась 26 минут, однако лидер так и не объяснил, как именно лифты помешали ему прийти вовремя.

«Пожалуйста, садитесь. Я прошу прощения, что заставил вас ждать. Мы играли с лифтами, долгая история. В любом случае, добрый вечер», — начал свое выступление президент.

Журналисты телеканала Fox News подсчитали, что с 1 июня по вторую неделю октября Джо Байден задерживался на свои публичные выступления в среднем на 22,4 минуты.

Как стало известно ранее, американские журналисты сняли на видео рукопожатие Байдена и человека-невидимки. Инцидент снова спровоцировал слухи о проблемах со здоровьем у президента США. Его его рейтинг упал сильнее, чем у всех американских лидеров с 1945 года, передает НСН.