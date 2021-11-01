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Ангелина Вовк рассказала о конфликте с Игорем Крутым из-за участия в «Песне года»
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк рассказала о конфликте с Игорем Крутым из-за участия в «Песне года»
wikipedia.org  /  Svklimkin / CC BY-SA 4.0

Москва, 1 ноября. Диктор Центрального телевидения СССР, народная артистка РФ, актриса Ангелина Вовк прокомментировала свой уход из программы «Песня года». По ее словам, это произошло из-за композитора Игоря Крутого.

Ангелина Вовк стала гостьей шоу «Судьба человека». У артистки были хорошие отношения с Игорем Крутым. Именно с ее подачи он стал художественным руководителем «Песни года». Но со временем все изменилось, в 2006 году руководство решило поменять ведущих.

«Но надо было все сделать красиво и уважительно. Крутой должен был все сделать. Когда нас пригласили на юбилей «Песни года» через несколько лет, то я поставила условие, что буду открывать фестиваль. Ну и захотела хороший гонорар. Они не согласились на мои условия», — поделилась Вовк с ведущим Борисом Корчевниковым.

Евгений Меньшов и Ангелина Вовк в течение 18 лет были ведущими «Песни года». В 2006 году их сотрудничество с программой прекратилось. До этого Вовк вела «Доброе утро, Россия» на телеканале «Россия» и программу «Доброго здоровьица!» на Первом канале.

Ранее композитор Игорь Крутой заявил, что поссорился со своим другом Александром Серовым перед его госпитализацией. Певец сейчас находится в больнице, где получает лечение от коронавируса.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ангелина Вовк рассказала о конфликте с Игорем Крутым из-за участия в «Песне года»
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