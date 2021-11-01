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Политологи Карасев и Бредихин оценили «предательство» Украины Литвой и Молдавией
Украина
Политологи Карасев и Бредихин оценили «предательство» Украины Литвой и Молдавией
Федеральное агентство новостей  / 

Энергетический кризис на рынке заставляет страны с антироссийским настроением забыть о политике, считают опрошенные ФАН эксперты.

«Предательство Украины»

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович обвинил Литву и Молдавию, закупающих энергоресурсы у России, в том, что они предали Украину.

Политологи Карасев и Бредихин оценили «предательство» Украины Литвой и Молдавией
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По его словам, Кишинев продлил договор на пять лет с «Газпромом» на покупку голубого топлива сразу после того, как Киев «подарил» ему один миллион кубометров газа. При этом Вильнюс купил газ у Москвы, хотя до этого призывал не делать этого Киев.

Молдавия и Литва не хотят мерзнуть

Политолог Владимир Карасев отметил, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

«Рабинович забыл такую поговорку? И Молдавия, и Литва не хотят мерзнуть зимой, это естественно. А газ есть только у России, поэтому все без исключения страны Запада ближе к наступлению холодов резко прекращают русофобскую риторику ради получения русского газа», — пояснил Владимир Карасев.

Политологи Карасев и Бредихин оценили «предательство» Украины Литвой и Молдавией
Федеральное агентство новостей /

Член научного совета при ООН РАН «Социально-политические проблемы формирования ЕАЭС», главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин считает, что украинские власти показали свою простодушность, внимательно слушая то, что им говорили из Кишинева и Вильнюса.

«То, что Рабинович недоволен, это его личное мнение. Другое дело, если бы он заявил, что и Украина должна следовать примеру своих бывших сограждан (которыми и были жители трех стран и в Российской империи, и в СССР) и строить устойчивые газовые отношения с Россией. Не предлагать скидки за транзит, а говорить о необходимости полноценных закупок газа у «Газпрома», договариваться о цене напрямую, а не искать посредников», — пояснил Антон Бредихин.

Ранее американский лидер Джозеф Байден призвал Берлин выполнять обещания, которые были даны Киеву относительно строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Он подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности, чтобы гарантировать, что Россия не сможет «манипулировать» потоками природного газа во вредоносных политических целях.

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