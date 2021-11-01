Экс-депутат Госдумы Поклонская не жалеет об отказе участвовать в парламентских выборах

, 1 ноября. Посол России в Кабо-Верде Наталья Поклонская заявила, что не жалеет об отказе баллотироваться в депутаты Госдумы нового созыва.

Политик ранее приняла решение отказаться от участия в парламентских выборах из-за новой работы. После президент России Владимир Путин назначил ее послом в Кабо-Верде.

«Абсолютно не жалею. Сейчас готовлюсь к переезду в страну пребывания и решаю некоторые формальности», — отметила экс-депутат Госдумы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дипломат добавила, что не связывает свою будущее с карьерой прокурора, пишет РИА Новости.

Ранее Наталья Поклонская опубликовала фото в новом мундире. Публикация вызвала бурную реакцию у пользователей Twitter.

Национальная служба новостей сообщала, что Наталья Поклонская ответила на угрозы Украины добиться ее экстрадиции. По ее словам, высказывания Киева являются публичным пренебрежением норм международного права.