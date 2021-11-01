Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе

В Донбассе ВСУ захватили очередной населенный пункт в «серой зоне» и применили БПЛА «Байрактар-ТБ2», на этом фоне юго-восток посетил американский журналист из связанных с Трампом структур и делегация литовского парламента. На Украине продолжает ухудшаться энергетическая ситуация, а Зеленский занимается самопиаром.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе подскочило практически в два раза — 2599 обстрелов против 1302.

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация сохраняется в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска), Попасное (66 км западнее Луганская) и Славяносербск (26 км северо-западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Наиболее сложная ситуация была 27 и 29 октября, когда количество нарушений в Луганской области сначала «пробило» 100 случаев, а потом и 400. Об интенсивности боев говорят и понесенные украинскими военными потери — 27 октября неподалеку от населенного пункта Новотошковское (50 км северо-западнее Луганска) погиб старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й танковой бригады ВСУ. Это подтверждает то, что на передний край ВСУ подтянули расчеты ПТРК «Корсар», которые и состоят на вооружении противотанковых взводов батальонов различных бригад.

КБ «ЛУЧ»???????? показав роботу вітчизняного ПТРК «Корсар»???? в різних погодних та кліматичних умовах.

«Корсар» з тепловізійним прицілом опановували бойові розрахунки, які пройшли відповідну підготовку, від командування Сухопутних військ, ДШВ, ССО та Морської піхоти.

КБ "ЛУЧ" pic.twitter.com/zMVdJfpStK — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) April 2, 2021

Задачами же для таких подразделений является поражение не только бронированных целей, но и автомобильной техники, и огневых сооружений. Примечательно, что рядом находится поселок Желобок (45 км северо-западнее Луганска), который в полуокружении удерживают защитники Донбасса. Поэтому вероятной задачей противотанкового подразделения было затруднение снабжения народной милиции ЛНР.

Судя по обнаружению на железнодорожной станции Рубежное (83 км северо-западнее Луганска) гаубиц «Мста-Б», не состоящих на вооружении 26-й артиллерийской бригады, к 28-29 октября она уже прибыла, а замененная ей 40-я артбригада приступила к погрузке для убытия домой в Николаевскую область.

Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка была близ Донецка и Горловки. На неделе в северном пригороде последней, предположительно, в результате применения БПЛА с подвешенным взрывным устройством получили ранения трое мирных жителей ДНР.

#Гольмовский, пер. Малый 4, тяжёлые ранения получили трое жителей поселка 1966, 1954, 1986 г.р. Состояние одного из пострадавших критическое (все фото https://t.co/hyr8XOiPyj) pic.twitter.com/LGXpv8Wm2H — Necro Mancer (@666_mancer) October 30, 2021

Продолжается рост обстрелов на северных и северо-западных пригородах столицы ДНР. Это вполне может быть признаком приближающейся замены стоящей в этих местах 58-й мотопехотной бригады.

На этом фоне 27 октября был замечен эшелон, следующий через Славянск (90 км севернее Донецка) в южном направлении, перевозил он не менее чем танковую роту Т-64 и дивизион «Гвоздик».

Огромная броне-танковая орда ВСУ проследовала через Славянск в сторону Донецка и Горловки только что! Внимание! Боевая техника приближается к линии фронта! Эшелоны идут без остановки! Максимальная огласка! pic.twitter.com/CnYZP1zFp0 — Александр Невский (@zidan_alex) October 27, 2021

Конечным пунктом его была Дружковка (66 км севернее Донецка), где технику заметили сотрудники ОБСЕ. Вполне возможно, что на юго-восток Украины начали прибывать либо подразделения 17-й танковой, либо 56-й мотопехотной бригад в рамках плановых замен.

Район Авдеевки (9,8 км северо-западнее Донецка) посетил американский журналист, отставной пилот ССО США и ветеран боевых действий в Ираке Нолан Петерсон. Это стало продолжением начавшегося в октябре визита, в ходе которого американский журналист побывал на северном, центральном и южном участках фронта.

Целью было написание статьи для онлайн журнала Coffee or Die Magazine под названием «Эксклюзивный репортаж с фронта: современная позиционная война на востоке Украины». Получилась она явно однобокой, показывающей только украинскую версию событий, уводящей от проблематики гражданского противостояния и создающей впечатление, что ВСУ воюет в Донбассе против якобы российской армии.

Довольно примечательно, что журнал Coffee or Die Magazine принадлежит компании отставных военных Black Rifle Coffee, которую финансирует старший сын бывшего президента США Дональда Трампа. Сам же Нолан Петерсон является зарубежным корреспондентом The Daily Signal, которое публикуется американским аналитическим центром Фонд «Наследие». Последнее консультировало администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. В связи с этим вполне возможно, что заказы на публикацию статей шли как раз от него для давления на рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена и «торпедирования» любых возможных договоренностей с Россией.

Не обошли своим внимание центральный участок фронта делегация Сейма Литвы, которая в сопровождении коллег из Верховной Рады и командования ООС 26 октября посетила район расположения 30-й механизированной бригады, где пообщалась с местными жителями и военнослужащими.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровское (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

При этом наибольший резонанс получило резкое ухудшение обстановки в районе Гранитное, где по ряду сообщений 25-26 октября украинскими военнослужащими был занят находящийся на левом берегу реки Кальмиус поселок Старомарьевка. Поселок этот имеет важное значение с точки зрения обороны ДНР, так как находится в 30-35 км от границы с Российской Федерацией.

Юрій БУТУСОВ:



Воины 93-й механизированной бригады «Холодний Яр» взяли под полный контроль украинское село Старомарьевка. https://t.co/R2UGxdWu6M pic.twitter.com/KgLXVySOPK — Справа Громад (@SpravaHromad) October 30, 2021

Подобная тактика в ВСУ называется «ползучим наступлением» и крайний раз была реализована в 2018 году на западном пригороде Горловки, в поселке Южный (до 2016 года —– Ленинское). При этом во всех случаях украинских военных не сильно смущали тактически не выгодное расположение позиций, со временем они закреплялись и улучшали снабжение.

Вполне возможно, что поначалу украинским командованием мероприятия в поселке и задумывались как гуманитарная миссия. Однако, посмотрев, что поселок ДНР не нужен и в нем нет народной милиции, военные 93-ей механизированной бригады решили взять его «под опеку». Скорее всего именно этим и вызвано отрицание контроля над населенным пунктом со стороны командования ВСУ.

Особенной «пикантности» ситуации добавляет тот факт, что из 180 жителей поселка Старомарьевка 37 являются гражданами РФ. Отсюда еще более непонятно, почему в нем не было ни одной позиции и почему он был брошен руководством ДНР на произвол судьбы.

Оккупанты (93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" ВСУ) продолжают удерживать село Старомарьевка в Тельмановском районе Донецкой Народной Республики.

Только в пятницу отреагировал МИД РФ. Устами Марии Захаровойhttps://t.co/yYgYKjX2R8 — варажка (@olgvlad1) October 30, 2021

Апогеем противостояния стало первое боевое применение БПЛА «Байрактар-ТБ2» ВСУ в Донбассе. При этом весьма примечательно, что впервые информация была явно «слита» неким украинским волонтером, а только потом подтверждена украинским ГШ. Это свидетельствует о том, что «хвастаться» первым боевым применением БПЛА в планы украинского командования не входило. Кроме того, полное отрицание случившегося со стороны официальных источников ДНР говорит об имеющемся пробеле в системе как ПВО, так и РЭБ народной милиции на южном участке фронта.

Пишут, что на этом видео ВСУ впервые применили БПЛА Bayraktar на Донбассе. В результате удара беспилотника уничтожена гаубица Д-30. pic.twitter.com/rWVlgrHIQ2 — Сводки Новороссии (@myrevolutionrus) October 26, 2021

Примичтальное заявление сделал глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу, комментируя применение «турецкого БПЛА». Он призвал Украину прекратить называть «использовать наше имя», подчеркнув, что БПЛА, проданный Киеву, является теперь украинским.

????????????????Украина не должна ассоциировать оружие, поставленное Турцией, со страной-производителем. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. pic.twitter.com/pEMSl7U98C — ★????????????????????????????★ (@krotrus) October 31, 2021

На фоне резкого обострения в Донецкую область была приглашена международная делегация военных прокуроров, которой показали применяемые со стороны защитников Донбасса боеприпасы и рассказали об украинской версии событий на линии соприкосновения. В ней главными агрессорами якобы осуществляющими «геноцид» населения Украины представлены были именно военные народной милиции ДНР.

В целом инициированная, скорее всего пропорошенковскими силами, провокация с пленением сотрудника СЦКК ЛНР запустила цепочку событий по хаотизации процессов «донбасского кейса».

Поездка Зеленского в Одесскую область

На фоне падения рейтинга президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Одесскую область, где в первую очередь принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Федеральное агентство новостей /

В ходе мероприятия он поставил весьма амбициозную задачу по созданию и развитию на Украине научно-исследовательского флота, а также рассмотрел вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции. Выбор же сделан не случайно, именно срыв подготовки к очередному всплеску заболеваемости вменяется команде Зеленского в качестве основного промаха, а Одесская область является одним из лидеров по росту инфицированных и количеству смертей.

Также в ходе заседания была рассмотрена еще одна «больная» тема украинского правительства — отопительный сезон и сохранение тарифов на коммунальные услуги. Примечательно, что в обоих вопросах премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил Зеленского в том, что с поставками «газа и тепла перебоев не будет». Возможно, именно поэтому в информационном пространстве появились сообщения о смене главы правительства уже этой зимой — видимо по итогам срыва отопительного сезона.

Также Зеленский осмотрел объекты проекта «Большое строительство» в Измаиле. В частности, он посетил приемное отделение центральной городской больницы и дворец спорта.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Энергетический кризис

На Украине продолжает ухудшаться энергетическая ситуация. Так по состоянию на 29 октября запасы угля на семи электроподстанциях (Кураховской, Запорожской, Змиевской, Углегорской, Славянской, Трипольской и Приднестровской) оказались сильно ниже гарантированного — минимально необходимого объема.

????????????Запасы угля на складах энергокомпаний Украины почти в пять раз меньше необходимых.



По состоянию на утро 25 октября общие запасы угля на складах ТЭС снизились на 6,5% (до 583,4 тыс. т) по сравнению с объемами на утро 18 октября (623,7 тыс. т). pic.twitter.com/VGgsm62cZJ — ★????????????????????????????★ (@krotrus) October 26, 2021

Примечательно, что три из них находятся в Донбассе, одна — в Харьковской области. При этом последняя обеспечивает три области: Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Нетрудно догадаться по кому в первую очередь ударит недостаток энергии. На этом фоне в России принято решение о приостановке поставок угля на Украину с 1 ноября. Причиной названа необходимость обеспечить спрос на внутреннем рынке. Москва, несмотря на все разногласия с Киевом и признания на государственном уровне «страной оккупантом», продолжала поставки угля и занимала около 60% от общей доли. Теперь украинскому правительству придется выкручиваться как-то самим из того капкана, куда они себя и загнали.

Украина с 1 ноября возобновит импорт электроэнергии из Белорусси, свидетельствуют итоги аукциона «Укрэнерго», который состоялся в среду, 27 октября. Госкомпания «Энергоатом» выкупила сечение для импорта в ноябре электроэнергии из Белоруссии мощностью 885 из 900 доступных МВТ. — Юлий Витязев (@Gelengicpalas) October 30, 2021

Также сейчас не исключается отказ российских и белорусских компаний от участия в аукционах по закупке электроэнергии организуемых «Укрэнерго» с 1 ноября.

Новые веяния в украинских медиа

Министерство культуры Украины выделило более 760 тысяч долларов (20 млн гривен) на съемку первого полнометражного ЛГБТ-фильма «Мой юный принц». Режиссером выступает Алексей Гладушевский, работающий в подконтрольных телеканалах медиахолдинга StarLightMedia. Последний принадлежит олигарху Виктору Пинчуку — зятю второго президента Украины Леонида Кучмы. Поэтому вполне возможно, что дело в очередном подтоплении рейтинга Зеленского.

Правительство Украины впервые выделило деньги на фильм про ЛГБТ-отношения



Авторы фильма «Мой юный принц» получили 20 миллионов гривен (почти 54 миллиона рублей). Премьера — летом следующего года.https://t.co/4RI1i1kiZo — Журнал «Нож» (@knife_media) October 29, 2021

Однако, 12 октября одним из итогов саммита ЕС-Украины стало подписание о включении Киева в программу «Креативная Европа» с бюджетом в 2,2 млрд евро. Рассчитана она на продвижение европейской культуры и ценностей. К последним как раз и относятся ЛГБТ-пропаганда, а значит подобные картины станут обыденностью для Украины, несмотря на то, что большая часть общества воспринимат все это с негативом.

This week at the EU-Ukraine Summit???????????????? we've finalised the association of Ukraine to #CreativeEurope programme 2021-2027!

We'll continue promoting ????????cultural heritage & supporting its internationalisation, professionalisation, innovation & competitiveness. #EuropeForCulture — Creative Europe (@europe_creative) October 13, 2021

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