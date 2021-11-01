Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 14:17
14:16
Технологии
WhatsApp прекратил работать на смартфонах со старыми ОС Android
14:14
Политика
Новым генсеком Либерально-демократической партии Японии станет глава МИД Мотэги
14:14
Общество
Авиакомпания «Победа» увеличит региональную программу полетов летом 2022 года
14:13
Происшествия
Нарушения зафиксировали в томской больнице, где внук под видом врача ухаживал за бабушкой
14:11
Экономика
Депутат Рады Рабинович заявил о начале конца украинской энергетической сферы
14:07
Политика
Украинцы в костюмах ку-клукс-клана вышли на улицы Киева
14:05
Происшествия
Транспортная прокуратура начала проверку столкновения самолета с косулей в аэропорту Пскова
14:01
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
14:01
Армия
Депутат Картаполов: отправка корабля ВМС США в Черное море является провокацией
14:00
Весь мир
Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Все новости

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Весь мир
Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Федеральное агентство новостей  / 

В Донбассе ВСУ захватили очередной населенный пункт в «серой зоне» и применили БПЛА «Байрактар-ТБ2», на этом фоне юго-восток посетил американский журналист из связанных с Трампом структур и делегация литовского парламента. На Украине продолжает ухудшаться энергетическая ситуация, а Зеленский занимается самопиаром.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество нарушений в Донбассе подскочило практически в два раза — 2599 обстрелов против 1302.

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

На северном фронте сложная ситуация сохраняется в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска), Попасное (66 км западнее Луганская) и Славяносербск (26 км северо-западнее Луганска), расположенных напротив позиций 24-ой механизированной и 57-ой мотопехотной бригад, прошедших подготовку под руководством иностранных инструкторов.

Наиболее сложная ситуация была 27 и 29 октября, когда количество нарушений в Луганской области сначала «пробило» 100 случаев, а потом и 400. Об интенсивности боев говорят и понесенные украинскими военными потери — 27 октября неподалеку от населенного пункта Новотошковское (50 км северо-западнее Луганска) погиб старший оператор отделения противотанкового взвода механизированного батальона 17-й танковой бригады ВСУ. Это подтверждает то, что на передний край ВСУ подтянули расчеты ПТРК «Корсар», которые и состоят на вооружении противотанковых взводов батальонов различных бригад.

Задачами же для таких подразделений является поражение не только бронированных целей, но и автомобильной техники, и огневых сооружений. Примечательно, что рядом находится поселок Желобок (45 км северо-западнее Луганска), который в полуокружении удерживают защитники Донбасса. Поэтому вероятной задачей противотанкового подразделения было затруднение снабжения народной милиции ЛНР.

Судя по обнаружению на железнодорожной станции Рубежное (83 км северо-западнее Луганска) гаубиц «Мста-Б», не состоящих на вооружении 26-й артиллерийской бригады, к 28-29 октября она уже прибыла, а замененная ей 40-я артбригада приступила к погрузке для убытия домой в Николаевскую область.

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

На центральном участке фронта сложная обстановка была близ Донецка и Горловки. На неделе в северном пригороде последней, предположительно, в результате применения БПЛА с подвешенным взрывным устройством получили ранения трое мирных жителей ДНР.

Продолжается рост обстрелов на северных и северо-западных пригородах столицы ДНР. Это вполне может быть признаком приближающейся замены стоящей в этих местах 58-й мотопехотной бригады.

На этом фоне 27 октября был замечен эшелон, следующий через Славянск (90 км севернее Донецка) в южном направлении, перевозил он не менее чем танковую роту Т-64 и дивизион «Гвоздик».

Конечным пунктом его была Дружковка (66 км севернее Донецка), где технику заметили сотрудники ОБСЕ. Вполне возможно, что на юго-восток Украины начали прибывать либо подразделения 17-й танковой, либо 56-й мотопехотной бригад в рамках плановых замен.

Район Авдеевки (9,8 км северо-западнее Донецка) посетил американский журналист, отставной пилот ССО США и ветеран боевых действий в Ираке Нолан Петерсон. Это  стало продолжением начавшегося в октябре визита, в ходе которого американский журналист побывал на северном, центральном и южном участках фронта.

Целью было написание статьи для онлайн журнала Coffee or Die Magazine под названием «Эксклюзивный репортаж с фронта: современная позиционная война на востоке Украины». Получилась она явно однобокой, показывающей только украинскую версию событий, уводящей от проблематики гражданского противостояния и создающей впечатление, что ВСУ воюет в Донбассе против якобы российской армии.

Довольно примечательно, что журнал Coffee or Die Magazine принадлежит компании отставных военных Black Rifle Coffee, которую финансирует старший сын бывшего президента США Дональда Трампа. Сам же Нолан Петерсон является зарубежным корреспондентом The Daily Signal, которое публикуется американским аналитическим центром Фонд «Наследие». Последнее консультировало администрацию бывшего президента США Дональда Трампа. В связи с этим вполне возможно, что заказы на публикацию статей шли как раз от него для давления на рейтинг действующего главы Белого дома Джо Байдена и «торпедирования» любых возможных договоренностей с Россией.

Не обошли своим внимание центральный участок фронта делегация Сейма Литвы, которая в сопровождении коллег из Верховной Рады и командования ООС 26 октября посетила район расположения 30-й механизированной бригады, где пообщалась с местными жителями и военнослужащими.

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

На южном участке сложная ситуация остается в районах Докучаевска (28 км юго-западнее Донецка), Петровское (38 км юго-западнее Донецка) и Гранитного (60 км южнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 128-й горно-штурмовой бригады.

При этом наибольший резонанс получило резкое ухудшение обстановки в районе Гранитное, где по ряду сообщений 25-26 октября украинскими военнослужащими был занят находящийся на левом берегу реки Кальмиус поселок Старомарьевка. Поселок этот имеет важное значение с точки зрения обороны ДНР, так как находится в 30-35 км от границы с Российской Федерацией.

Подобная тактика в ВСУ называется «ползучим наступлением» и крайний раз была реализована в 2018 году на западном пригороде Горловки, в поселке Южный (до 2016 года —– Ленинское). При этом во всех случаях украинских военных не сильно смущали тактически не выгодное расположение позиций, со временем они закреплялись и улучшали снабжение.

Вполне возможно, что поначалу украинским командованием мероприятия в поселке и задумывались как гуманитарная миссия. Однако, посмотрев, что поселок ДНР не нужен и в нем нет народной милиции, военные 93-ей механизированной бригады решили взять его «под опеку». Скорее всего именно этим и вызвано отрицание контроля над населенным пунктом со стороны командования ВСУ.

Особенной «пикантности» ситуации добавляет тот факт, что из 180 жителей поселка Старомарьевка 37 являются гражданами РФ. Отсюда еще более непонятно, почему в нем не было ни одной позиции и почему он был брошен руководством ДНР на произвол судьбы.

Апогеем противостояния стало первое боевое применение БПЛА «Байрактар-ТБ2» ВСУ в Донбассе. При этом весьма примечательно, что впервые информация была явно «слита» неким украинским волонтером, а только потом подтверждена украинским ГШ. Это свидетельствует о том, что «хвастаться» первым боевым применением БПЛА в планы украинского командования не входило. Кроме того, полное отрицание случившегося со стороны официальных источников ДНР говорит об имеющемся пробеле в системе как ПВО, так и РЭБ народной милиции на южном участке фронта.

Примичтальное заявление сделал глава МИД Турции Мевлет Чавушоглу, комментируя применение «турецкого БПЛА». Он призвал Украину прекратить называть «использовать наше имя», подчеркнув, что БПЛА, проданный Киеву, является теперь украинским.

На фоне резкого обострения в Донецкую область была приглашена международная делегация военных прокуроров, которой показали применяемые со стороны защитников Донбасса боеприпасы и рассказали об украинской версии событий на линии соприкосновения. В ней главными агрессорами якобы осуществляющими «геноцид» населения Украины представлены были именно военные народной милиции ДНР.

В целом инициированная, скорее всего пропорошенковскими силами, провокация с пленением сотрудника СЦКК ЛНР запустила цепочку событий по хаотизации процессов «донбасского кейса».

Поездка Зеленского в Одесскую область

На фоне падения рейтинга президент Украины Владимир Зеленский совершил визит в Одесскую область, где в первую очередь принял участие в Конгрессе местных и региональных властей.

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
Федеральное агентство новостей /

В ходе мероприятия он поставил весьма амбициозную задачу по созданию и развитию на Украине научно-исследовательского флота, а также рассмотрел вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции. Выбор же сделан не случайно, именно срыв подготовки к очередному всплеску заболеваемости вменяется команде Зеленского в качестве основного промаха, а Одесская область является одним из лидеров по росту инфицированных и количеству смертей.

Также в ходе заседания была рассмотрена еще одна «больная» тема украинского правительства — отопительный сезон и сохранение тарифов на коммунальные услуги. Примечательно, что в обоих вопросах премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил Зеленского в том, что с поставками «газа и тепла перебоев не будет». Возможно, именно поэтому в информационном пространстве появились сообщения о смене главы правительства уже этой зимой — видимо по итогам срыва отопительного сезона.

Также Зеленский осмотрел объекты проекта «Большое строительство» в Измаиле. В частности, он посетил приемное отделение центральной городской больницы и дворец спорта.

Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
president.gov.ua / Офіс Президента України

Энергетический кризис

На Украине продолжает ухудшаться энергетическая ситуация. Так по состоянию на 29 октября запасы угля на семи электроподстанциях (Кураховской, Запорожской, Змиевской, Углегорской, Славянской, Трипольской и Приднестровской) оказались сильно ниже гарантированного — минимально необходимого объема.

Примечательно, что три из них находятся в Донбассе, одна — в Харьковской области. При этом последняя обеспечивает три области: Харьковскую, Полтавскую и Сумскую. Нетрудно догадаться по кому в первую очередь ударит недостаток энергии. На этом фоне в России принято решение о приостановке поставок угля на Украину с 1 ноября. Причиной названа необходимость обеспечить спрос на внутреннем рынке. Москва, несмотря на все разногласия с Киевом и признания на государственном уровне «страной оккупантом», продолжала поставки угля и занимала около 60% от общей доли. Теперь украинскому правительству придется выкручиваться как-то самим из того капкана, куда они себя и загнали.

Также сейчас не исключается отказ российских и белорусских компаний от участия в аукционах по закупке электроэнергии организуемых «Укрэнерго» с 1 ноября.

Новые веяния в украинских медиа

Министерство культуры Украины выделило более 760 тысяч долларов (20 млн гривен) на съемку первого полнометражного ЛГБТ-фильма «Мой юный принц». Режиссером выступает Алексей Гладушевский, работающий в подконтрольных телеканалах медиахолдинга StarLightMedia. Последний принадлежит олигарху Виктору Пинчуку — зятю второго президента Украины Леонида Кучмы. Поэтому вполне возможно, что дело в очередном подтоплении рейтинга Зеленского.

Однако, 12 октября одним из итогов саммита ЕС-Украины стало подписание о включении Киева в программу «Креативная Европа» с бюджетом в 2,2 млрд евро. Рассчитана она на продвижение европейской культуры и ценностей. К последним как раз и относятся ЛГБТ-пропаганда, а значит подобные картины станут обыденностью для Украины, несмотря на то, что большая часть общества воспринимат все это с негативом.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Южный ветер», чтобы получать еще больше аналитики и информации о событиях на Ближнем Востоке, Закавказье и Украине.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Зеленский занимается самопиаром, а ВСУ применили «Байрактар» в Донбассе
южный ветер
Комментировать